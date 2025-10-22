हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meta का बड़ा कदम! अब पेरेंट्स रख पाएंगे बच्चों के अकाउंट पर नजर, जानिए क्या-क्या बदलेगा नए पैरेंटल कंट्रोल्स में

Meta का बड़ा कदम! अब पेरेंट्स रख पाएंगे बच्चों के अकाउंट पर नजर, जानिए क्या-क्या बदलेगा नए पैरेंटल कंट्रोल्स में

Meta Parental Controls: सोशल मीडिया कंपनी Meta ने युवा यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स पर नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेश किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Oct 2025 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

Meta Parental Controls: सोशल मीडिया कंपनी Meta ने युवा यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स पर नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेश किए हैं. इन बदलावों के तहत माता-पिता अब अपने बच्चों के AI चैटबॉट्स के साथ निजी चैट्स को बंद कर सकेंगे. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.

अब पेरेंट्स कर पाएंगे कंट्रोल AI चैट पर

Meta ने घोषणा की है कि आने वाले साल की शुरुआत में पेरेंट्स को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपने बच्चों के AI कैरेक्टर्स के साथ वन-ऑन-वन चैट्स को डिसेबल (बंद) कर सकें. हालांकि, Meta का AI असिस्टेंट पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकेगा. कंपनी का कहना है कि यह असिस्टेंट केवल शैक्षणिक और उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा और इसमें उम्र के अनुसार सुरक्षा फिल्टर्स पहले से मौजूद रहेंगे.

Instagram पर बदले नियम

Meta ने बताया कि Instagram पर टीन अकाउंट्स के लिए अब PG-13 लेवल का कंटेंट डिफॉल्ट रूप से सीमित रहेगा. यानी किशोर उपयोगकर्ता अब ऐसे फोटो और वीडियो ही देख पाएंगे जो किसी PG-13 मूवी के समान हों इनमें नग्नता, ड्रग्स का उपयोग या खतरनाक स्टंट्स जैसी सामग्री शामिल नहीं होगी. इसके अलावा, बच्चे बिना पेरेंट्स की अनुमति के इन सेटिंग्स को बदल नहीं पाएंगे.

चैटबॉट्स पर भी लागू होंगे नए नियम

अगर कोई माता-पिता सभी चैट्स बंद नहीं करना चाहते, तो वे किसी खास चैटबॉट को ब्लॉक करने का विकल्प भी चुन सकते हैं. साथ ही, अब पेरेंट्स को यह जानकारी मिलेगी कि उनके बच्चे AI कैरेक्टर्स से किस तरह की बातें कर रहे हैं हालांकि उन्हें पूरी चैट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा.

टीन यूज़र्स और AI चैट्स पर सवाल

हाल ही में Common Sense Media की एक रिपोर्ट में सामने आया कि करीब 70% किशोर AI चैटबॉट्स का उपयोग करते हैं, और इनमें से आधे नियमित रूप से ऐसा करते हैं. Meta के नए PG-13 नियम अब इन AI चैट्स पर भी लागू होंगे.

हालांकि, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े कुछ संगठनों ने इन कदमों को लेकर संशय जताया है. उनका कहना है कि भले ही Meta ने सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास किए हों लेकिन AI चैट्स के प्रभाव और बच्चों की गोपनीयता को लेकर अभी भी कई सवाल बाकी हैं.

Published at : 22 Oct 2025 08:26 AM (IST)
