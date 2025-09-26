अब सोशल मीडिया पर मचेगा तहलका! Meta ले आई नया प्लेटफॉर्म Vibes, चुटकियों में बनेंगे AI वीडियो

सोशल मीडिया पर अब तहलका मचने वाला है. दरअसल, मेटा ने Vibes नाम से एक नया AI वीडियो फीड शुरू किया है, जिस पर यूजर्स AI वीडियो जनरेट और रीमिक्स कर सकेंगे. सोशल कंटेट में एक नई कैटेगरी बनाने के लिए कंपनी ने यह दमदार कदम उठाया है. इससे टिकटॉक जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म के पसीने छूट जाएंगे, जो अभी तक कंटेट के लिए यूजर्स पर निर्भर हैं. मेटा ने इस फीड के जरिए AI-जनरेटेड कंटेट पर दांव खेला है.

कहां और कैसे करें यूज?

Vibes को मेटा AI ऐप और वेबसाइट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है. यह एक तरह का एआई चैटबॉट होगा, जो क्रिएटिव हब के तौर पर काम करेगा. उदाहरण के तौर पर अभी आप सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों के क्रिएट किए हुए वीडियोज देखते हैं, लेकिन वाइब्स पर Vibes पर इंसानों के दिए प्रॉम्प्ट के बाद AI से जनरेट हुए वीडियोज दिखेंगे. अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो यह प्लेटफॉर्म उसे रीमिक्स करने का ऑप्शन देगा. इसमें आप उसमें म्यूजिक एड कर सकेंगे, विजुअल चेंज कर सकेंगे या अपनी पसंद से नया प्रॉम्प्ट देकर एक पूरा नया वीडियो बना सकेंगे.

मेटा ने मारी बाजी

टिकटॉक को नए तरीके से टक्कर देने के साथ-साथ मेटा ने नई कैटेगरी में बाजी मार ली है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही एलन मस्क ने कहा था कि अब बंद हो चुकी Vine ऐप को फिर से लाया जा सकता है, जिसमें AI जनरेटेड वीडियोज दिखेंगे. मस्क की इस प्लानिंग के पूरा होने से पहले ही मेटा ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मेटा के इकोसिस्टम में आसानी से इंटीग्रेट हो जाए. इसके लिए इस पर बनाए गए वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरी और रील्स में शेयर किया जा सकता है.

