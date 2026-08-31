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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta ने बना दिया Game Creation आसान, AI अब Prompt से खुद बनाएगा Mini-Games

Meta ने बना दिया Game Creation आसान, AI अब Prompt से खुद बनाएगा Mini-Games

गेम बनाने के लिए अब घंटों कोडिंग सीखने की जरूरत कम होती जा रही है. Meta के नए AI गेमिंग ऐप Pocket में सिर्फ एक Prompt देकर छोटे और Interactive Mini-Games बनाए जा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Aug 2026 10:26 AM (IST)
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अब गेम बनाने के लिए लंबी कोडिंग और कॉम्पलिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत कम होती दिख रही है. AI के जरिए सिर्फ एक prompt देकर छोटे और इंटरेक्टिव गेम्स तैयार किए जा सकते हैं. इसी बीच Meta ने अपना नया experimental gaming app Pocket लॉन्च किया है, जो अब अमेरिका में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

यह ऐप लोगों को AI prompts की मदद से छोटे गेम और इंट्रेक्टिल एक्सपीरियंस बनाने की सुविधा देता है. Pocket को पिछले महीने ब्राजील में टेस्ट मार्केट के तौर पर लॉन्च किया गया था. अब इसे अमेरिका में ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐप में AI से बनाए गए गेम एक ऐसे फीड में दिखाई देते हैं, जिसे यूजर्स स्क्रोल कर सकते हैं.

Prompt से बनेंगे छोटे इंटरेक्टिव गेम्स

Pocket में यूजर AI को prompt देकर छोटे गेम तैयार कर सकता है. Meta इन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस और गेम्स को gizmos कह रहा है. ये gizmos सिर्फ स्क्रीन पर देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फोन के टच और टिल्ट के हिसाब से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इन गेम्स में साउंड इफेक्ट्स भी शामिल किए जा सकते हैं. इसके अलावा यूजर अपनी पसंद के गानों के क्लिप्स  भी इनमें इस्तेमाल कर सकता है.

फोटो और कैमरा का भी हो सकता है इस्तेमाल

Pocket में बनाए जाने वाले गेम्स में फोन की कैमरा रोल में मौजूद फोटो का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐप को कैमरा एक्सेस भी दिया जा सकता है. AI से तैयार किए गए इन छोटे इंट्रेक्टिल एक्सपीरियंस को यूजर अपने मोबाइल के दूसरे कंटेंट के साथ जोड़ सकता है. गेम तैयार होने के बाद उसे यूजर अपने प्रोफाइल पर शेयर कर सकता है. वहीं दूसरे लोग इन क्रिएशन को सेव कर सकते हैं, उन्हें रिम्किस करके नया क्रिएशन बना सकते हैं या फिर सीधे रिपोस्ट भी कर सकते हैं.

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Gizmo टीम से जुड़ा है Pocket

Pocket का विकास Meta ने इस साल की शुरुआत में Gizmo नाम के वाइब कोडिड गेमिंग प्लेटफॉर्म की टीम के acqui-hire के बाद हुआ है. Meta ने इसी टीम के काम को आगे बढ़ाते हुए Pocket को तैयार किया है, हालांकि Pocket के लॉन्च के साथ Meta अब उस ऑरिजनल एप को बंद कर रहा है, जिसे Meta ने Atma Sciences से अपने साथ जोड़ा था. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 31 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Technology Gaming App Pocket AI Game Creation
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