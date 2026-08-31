Meta ने बना दिया Game Creation आसान, AI अब Prompt से खुद बनाएगा Mini-Games

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अब गेम बनाने के लिए लंबी कोडिंग और कॉम्पलिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत कम होती दिख रही है. AI के जरिए सिर्फ एक prompt देकर छोटे और इंटरेक्टिव गेम्स तैयार किए जा सकते हैं. इसी बीच Meta ने अपना नया experimental gaming app Pocket लॉन्च किया है, जो अब अमेरिका में सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

यह ऐप लोगों को AI prompts की मदद से छोटे गेम और इंट्रेक्टिल एक्सपीरियंस बनाने की सुविधा देता है. Pocket को पिछले महीने ब्राजील में टेस्ट मार्केट के तौर पर लॉन्च किया गया था. अब इसे अमेरिका में ज्यादा लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐप में AI से बनाए गए गेम एक ऐसे फीड में दिखाई देते हैं, जिसे यूजर्स स्क्रोल कर सकते हैं.

Prompt से बनेंगे छोटे इंटरेक्टिव गेम्स

Pocket में यूजर AI को prompt देकर छोटे गेम तैयार कर सकता है. Meta इन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस और गेम्स को gizmos कह रहा है. ये gizmos सिर्फ स्क्रीन पर देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फोन के टच और टिल्ट के हिसाब से भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. इन गेम्स में साउंड इफेक्ट्स भी शामिल किए जा सकते हैं. इसके अलावा यूजर अपनी पसंद के गानों के क्लिप्स भी इनमें इस्तेमाल कर सकता है.

फोटो और कैमरा का भी हो सकता है इस्तेमाल

Pocket में बनाए जाने वाले गेम्स में फोन की कैमरा रोल में मौजूद फोटो का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐप को कैमरा एक्सेस भी दिया जा सकता है. AI से तैयार किए गए इन छोटे इंट्रेक्टिल एक्सपीरियंस को यूजर अपने मोबाइल के दूसरे कंटेंट के साथ जोड़ सकता है. गेम तैयार होने के बाद उसे यूजर अपने प्रोफाइल पर शेयर कर सकता है. वहीं दूसरे लोग इन क्रिएशन को सेव कर सकते हैं, उन्हें रिम्किस करके नया क्रिएशन बना सकते हैं या फिर सीधे रिपोस्ट भी कर सकते हैं.

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Gizmo टीम से जुड़ा है Pocket

Pocket का विकास Meta ने इस साल की शुरुआत में Gizmo नाम के वाइब कोडिड गेमिंग प्लेटफॉर्म की टीम के acqui-hire के बाद हुआ है. Meta ने इसी टीम के काम को आगे बढ़ाते हुए Pocket को तैयार किया है, हालांकि Pocket के लॉन्च के साथ Meta अब उस ऑरिजनल एप को बंद कर रहा है, जिसे Meta ने Atma Sciences से अपने साथ जोड़ा था.

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