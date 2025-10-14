हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI की जंग में मेटा ने थिंकिंग मशीन को पछाड़ा, इस बड़े टेक लीडर को अपने साथ किया, कंपनी ने कंफर्म किया

AI की जंग में मेटा ने थिंकिंग मशीन को पछाड़ा, इस बड़े टेक लीडर को अपने साथ किया, कंपनी ने कंफर्म किया

टेक कंपनियों के बीच AI की रेस तेज होती जा रही है. कंपनियां एक-दूसरे के टॉप टैलेंट को हायर करने में जुटी हुई है. इसी बीच मार्क जुकरबर्ग ने मीरा मूर्ति की कंपनी के को-फाउंडर को हायर कर लिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

टेक कंपनियों के बीच AI की रेस लगातार रोचक तेज होती जा रही है. इसी बीच मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मीरा मूर्ति को बड़ा झटका देते हुए उनकी कंपनी थिंकिंग मशीन लैब के एक को-फाउंडर एंड्रयू टुलॉक को हायर कर लिया है. AI रिसर्चर टुलॉक पहले भी मेटा में काम कर चुके थे और अब वो वापस अपनी पुरानी कंपनी में लौट गए हैं. थिंकिंग मशीन लैब ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया है. 

11 साल तक मेटा में रहे थे टुलॉक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टुलॉक ने 10 अक्टूबर को कंपनी के कर्मचारियों को अपने फैसले की जानकारी दी थी. थिंकिंग मशीन लैब के प्रवक्ता ने बताया कि टुलॉक का योगदान फाउंडेशन था और कंपनी अपने शुरू किए कामों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. गौरतलब है कि टुलॉक ने 11 साल तक मेटा में काम करने के बाद OpenAI को ज्वॉइन किया था. यहां कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने मीरा मूर्ति के साथ मिलकर थिंकिंग मशीन लैब की शुरुआत की थी. इसी साल फरवरी में लॉन्च हुए इस स्टार्टअप ने 2 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी. हाल में कंपनी ने टिंकर नाम से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था. यह एक API है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) को फाइन-ट्यून करने के लिए डिजाइन किया गया है.

AI पर मेटा का पूरा जोर

AI पर काम करने के लिए मेटा लगातार अपनी सुपरइंटेलीजेंस लैब्स डिवीजन को एक्सपैंड कर रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने ओपनएआई, गूगल डीपमाइंड, एंथ्रोपिक और ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के टॉप टैलेंट को हायर किया है. खुद जुकरबर्ग हायरिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं. दूसरी कंपनियों के टॉप टैलेंट से बात करने से लेकर उनके साथ मीटिंग तक का सारा काम जुकरबर्ग खुद कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में मेटा 50 AI एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ चुकी है. बता दें कि मेटा इस साल AI रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 72 बिलियन डॉलर खर्च करेगी. 

ये भी पढ़ें-

iPhone 18 Pro में मिलेंगे ऐसे फीचर्स कि बाकी सब भूल जाएंगे, जानिए कब होगा लॉन्च

Published at : 14 Oct 2025 12:51 PM (IST)
Tags :
Meta Mira Murati TECH NEWS Thinking Machine Lab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Richest People in Afghanistan: अफगानिस्तान का 'अंबानी' कौन? कितनी है संपत्ति, कैसे एक शरणार्थी बन गया देश का सबसे अमीर
अफगानिस्तान का 'अंबानी' कौन? कितनी है संपत्ति, कैसे एक शरणार्थी बन गया देश का सबसे अमीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Tata Motors Demerger का पूरा Game | CV vs PV – किसमें है असली दम?| Paisa Live
Central Government का Healthcare में बड़ा Reform – CGHS Rates Revise ,अब इलाज होगा और आसान!
Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Richest People in Afghanistan: अफगानिस्तान का 'अंबानी' कौन? कितनी है संपत्ति, कैसे एक शरणार्थी बन गया देश का सबसे अमीर
अफगानिस्तान का 'अंबानी' कौन? कितनी है संपत्ति, कैसे एक शरणार्थी बन गया देश का सबसे अमीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget