टेक कंपनियों के बीच AI की रेस लगातार रोचक तेज होती जा रही है. इसी बीच मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मीरा मूर्ति को बड़ा झटका देते हुए उनकी कंपनी थिंकिंग मशीन लैब के एक को-फाउंडर एंड्रयू टुलॉक को हायर कर लिया है. AI रिसर्चर टुलॉक पहले भी मेटा में काम कर चुके थे और अब वो वापस अपनी पुरानी कंपनी में लौट गए हैं. थिंकिंग मशीन लैब ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया है.

11 साल तक मेटा में रहे थे टुलॉक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टुलॉक ने 10 अक्टूबर को कंपनी के कर्मचारियों को अपने फैसले की जानकारी दी थी. थिंकिंग मशीन लैब के प्रवक्ता ने बताया कि टुलॉक का योगदान फाउंडेशन था और कंपनी अपने शुरू किए कामों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. गौरतलब है कि टुलॉक ने 11 साल तक मेटा में काम करने के बाद OpenAI को ज्वॉइन किया था. यहां कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने मीरा मूर्ति के साथ मिलकर थिंकिंग मशीन लैब की शुरुआत की थी. इसी साल फरवरी में लॉन्च हुए इस स्टार्टअप ने 2 बिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई थी. हाल में कंपनी ने टिंकर नाम से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था. यह एक API है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) को फाइन-ट्यून करने के लिए डिजाइन किया गया है.

AI पर मेटा का पूरा जोर

AI पर काम करने के लिए मेटा लगातार अपनी सुपरइंटेलीजेंस लैब्स डिवीजन को एक्सपैंड कर रही है. इसी कड़ी में कंपनी ने ओपनएआई, गूगल डीपमाइंड, एंथ्रोपिक और ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के टॉप टैलेंट को हायर किया है. खुद जुकरबर्ग हायरिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं. दूसरी कंपनियों के टॉप टैलेंट से बात करने से लेकर उनके साथ मीटिंग तक का सारा काम जुकरबर्ग खुद कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में मेटा 50 AI एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ चुकी है. बता दें कि मेटा इस साल AI रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 72 बिलियन डॉलर खर्च करेगी.

ये भी पढ़ें-

iPhone 18 Pro में मिलेंगे ऐसे फीचर्स कि बाकी सब भूल जाएंगे, जानिए कब होगा लॉन्च