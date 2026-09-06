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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स

पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह यह भाभी अपने घर के कमरे में इस सदाबहार गाने की धुन पर थिरक रही हैं. वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा बोलबाला है, तो वो है इंटरनेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाली भाभियों के डांस वीडियोज. अब एक बार फिर से एक भाभीजी के जबरदस्त डांस ने इंस्टाग्राम पर गदर काट रखा है. पीली चमकदार साड़ी और उस पर बने गुलाबी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर में नजर आ रही यह भाभी 90 के दशक के सुपरहिट गाने 'लाल दुपट्टा मलमल का' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशन्स और ठुमके लगा रही हैं कि देखने वाले अपने होश खो बैठे हैं.

कातिलाना एक्सप्रेशन्स और बिखरी जुल्फें

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह यह भाभी अपने घर के कमरे में इस सदाबहार गाने की धुन पर थिरक रही हैं. पीली साड़ी के साथ हाथों में पहनी पीली चूड़ियां, कानों में मैचिंग झुमके और हवा में लहराती जुल्फें उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं. जैसे ही गाने का म्यूजिक बजता है, भाभीजी अपने हाथों के इशारों और चेहरे के एक्सप्रेशन्स से गाने के हर एक बोल को पूरी तरह से जीवंत कर देती हैं.

 
 
 
 
 
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बिना किसी भारी-भरकम सेट या स्पेशल लाइट्स के, केवल अपनी सादगी, शानदार स्माइल और दिलकश डांस मूव्स से उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है. वीडियो देखकर हर कोई केवल भाभी की तारीफों के पुल बांध रहा है और पत्थर दिल भी भाभी का हुस्न देखकर पिघल गए हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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कमेंट सेक्शन में लगी तारीफों की झड़ी

वीडियो आते ही इंस्टाग्राम रील्स पर आग की तरह फैल गया है और व्यूज का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह बार-बार लूप पर चलाकर भाभी के डांस के मजे ले रहा है. वीडियो देखकर लोग कमेंट्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभीजी ने तो पूरा माहौल ही रंगीन बना दिया, बॉलीवुड हिरोइनों को भी फेल कर दिया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "पीली साड़ी में इतनी ग्रेसफुल और खूबसूरत डांस बहुत कम ही देखने को मिलता है, आग ही लगा दी." सोशल मीडिया पर इस डांस रील्स को जमकर शेयर किया जा रहा है और भाभीजी के इस 'देसी अवतार' को लोग सुपर-डुपर हिट बता रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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