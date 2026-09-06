पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा बोलबाला है, तो वो है इंटरनेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरने वाली भाभियों के डांस वीडियोज. अब एक बार फिर से एक भाभीजी के जबरदस्त डांस ने इंस्टाग्राम पर गदर काट रखा है. पीली चमकदार साड़ी और उस पर बने गुलाबी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर में नजर आ रही यह भाभी 90 के दशक के सुपरहिट गाने 'लाल दुपट्टा मलमल का' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशन्स और ठुमके लगा रही हैं कि देखने वाले अपने होश खो बैठे हैं.

कातिलाना एक्सप्रेशन्स और बिखरी जुल्फें

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह यह भाभी अपने घर के कमरे में इस सदाबहार गाने की धुन पर थिरक रही हैं. पीली साड़ी के साथ हाथों में पहनी पीली चूड़ियां, कानों में मैचिंग झुमके और हवा में लहराती जुल्फें उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही हैं. जैसे ही गाने का म्यूजिक बजता है, भाभीजी अपने हाथों के इशारों और चेहरे के एक्सप्रेशन्स से गाने के हर एक बोल को पूरी तरह से जीवंत कर देती हैं.

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बिना किसी भारी-भरकम सेट या स्पेशल लाइट्स के, केवल अपनी सादगी, शानदार स्माइल और दिलकश डांस मूव्स से उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है. वीडियो देखकर हर कोई केवल भाभी की तारीफों के पुल बांध रहा है और पत्थर दिल भी भाभी का हुस्न देखकर पिघल गए हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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कमेंट सेक्शन में लगी तारीफों की झड़ी

वीडियो आते ही इंस्टाग्राम रील्स पर आग की तरह फैल गया है और व्यूज का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह बार-बार लूप पर चलाकर भाभी के डांस के मजे ले रहा है. वीडियो देखकर लोग कमेंट्स में जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभीजी ने तो पूरा माहौल ही रंगीन बना दिया, बॉलीवुड हिरोइनों को भी फेल कर दिया." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "पीली साड़ी में इतनी ग्रेसफुल और खूबसूरत डांस बहुत कम ही देखने को मिलता है, आग ही लगा दी." सोशल मीडिया पर इस डांस रील्स को जमकर शेयर किया जा रहा है और भाभीजी के इस 'देसी अवतार' को लोग सुपर-डुपर हिट बता रहे हैं.

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