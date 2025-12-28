Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Social Media: न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने Facebook, Instagram, TikTok समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने एक नए कानून के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को अपने फीड पर साफ और स्पष्ट मेंटल हेल्थ वॉर्निंग दिखाने का निर्देश दिया है. इसका मकसद उन फीचर्स पर लगाम लगाना है जो यूजर्स को जरूरत से ज्यादा समय तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं.

किन फीचर्स पर है सरकार की नजर?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नया नियम खास तौर पर सोशल मीडिया के उन डिजाइन एलिमेंट्स को निशाना बनाता है जो लोगों को लगातार स्क्रॉल करते रहने या बिना रुके वीडियो देखने के लिए प्रेरित करते हैं. इनमें अनंत स्क्रॉल, अपने-आप चलने वाले वीडियो और एआई आधारित कंटेंट फीड शामिल हैं. सरकार का मानना है कि ये फीचर्स यूजर्स खासकर बच्चों और किशोरों में लत जैसी आदतें पैदा कर रहे हैं.

न्यूयॉर्क तक सीमित रहेगा कानून का दायरा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कानून उन गतिविधियों पर लागू होगा जो पूरी तरह या आंशिक रूप से न्यूयॉर्क राज्य के भीतर होती हैं. हालांकि, अगर कोई यूजर राज्य से बाहर रहकर इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करता है तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर डिजिटल सेफ्टी को मजबूत करना है.

बच्चों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

गवर्नर कैथी होचुल ने साफ कहा है कि पद संभालने के बाद से न्यूयॉर्क के नागरिकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. इसमें बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित मानसिक नुकसान से बचाना भी शामिल है. उनके मुताबिक, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले फीचर्स बच्चों की मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं.

तंबाकू से की सोशल मीडिया की तुलना

न्यूयॉर्क सरकार ने इस पहल को एक सामान्य पब्लिक सेफ्टी कदम बताया है. गवर्नर ने सोशल मीडिया की लत की तुलना तंबाकू जैसे उत्पादों से की जिन पर स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां पहले से दी जाती हैं. उनका कहना है कि जिस तरह खतरनाक उत्पादों पर चेतावनी जरूरी है उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी यूजर्स को मानसिक जोखिमों की जानकारी मिलनी चाहिए.

दूसरे राज्यों और देशों से मिल रहा समर्थन

न्यूयॉर्क इस दिशा में अकेला नहीं है. इससे पहले कैलिफोर्निया और मिनेसोटा जैसे राज्य भी सोशल मीडिया को लेकर सख्त नियम लागू कर चुके हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.

पहले से दी जा चुकी है चेतावनी

यह कानून अमेरिका के सर्जन जनरल की 2023 की उस सलाह से भी मेल खाता है जिसमें युवाओं की मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के खतरों को लेकर चेताया गया था. उस रिपोर्ट में भी फीड पर मेंटल हेल्थ वॉर्निंग दिखाने की सिफारिश की गई थी जिसे अब न्यूयॉर्क ने कानून का रूप दे दिया है.

यह भी पढ़ें:

इतना सस्ता कभी नहीं! iPhone 14 पर 34,000 की भारी छूट, अभी चेक करें ऑफर