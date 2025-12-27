इतना सस्ता कभी नहीं! iPhone 14 पर 34,000 की भारी छूट, अभी चेक करें ऑफर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 14 Discount Offer: अगर आप लंबे समय से iPhone 14 खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे तो यह समय आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है. Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन इस वक्त अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. खास बात यह है कि यह जबरदस्त ऑफर न तो Amazon पर है और न ही Flipkart पर, बल्कि Reliance Digital पर मिल रहा है जहां बैंक ऑफर और आसान EMI का फायदा भी दिया जा रहा है.

Reliance Digital पर मिल रहा है सबसे बड़ा डिस्काउंट

Reliance Digital की वेबसाइट पर iPhone 14 की शुरुआती कीमत 48,403 रुपये रखी गई है. इसके साथ चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है. इस तरह इसकी प्रभावी कीमत घटकर करीब 45,403 रुपये रह जाती है. गौर करने वाली बात यह है कि Apple ने इस फोन को लॉन्च के समय 79,900 रुपये की कीमत पर उतारा था. यानी कुल मिलाकर खरीदारों को लगभग 34,000 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है.

स्टोरेज ऑप्शन और डिजाइन

iPhone 14 अपने क्लासिक नॉच डिजाइन के साथ आता है और इसे 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. प्रीमियम फिनिश और मजबूत बॉडी इसे आज भी एक आकर्षक विकल्प बनाती है.

शानदार डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस

इस फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन कलर और गहरे ब्लैक टोन दिखाता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple का भरोसेमंद A15 Bionic चिपसेट मौजूद है जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है. यह फोन iOS 16 के साथ लॉन्च हुआ था और आने वाले iOS 26 समेत नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है.

कैमरा क्वालिटी में आज भी दम

फोटोग्राफी के लिए iPhone 14 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 12MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. इसमें पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ कंट्रोल जैसे फीचर भी मौजूद हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का TrueDepth फ्रंट कैमरा दिया गया है जो शानदार रिजल्ट देता है.

बैटरी, चार्जिंग और सेफ्टी फीचर

iPhone 14 वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की चार्जिंग को सपोर्ट करता है. MagSafe और Qi2 जैसी आधुनिक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है. फोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है साथ ही सिक्योरिटी के लिए Face ID और इमरजेंसी के दौरान मदद करने वाला Crash Detection फीचर भी दिया गया है.

Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 Ultra के 12+256GB वेरिएंट पर भारी छूट दी जा रही है. इस वेरिएंट की असल कीमत करीब 1,29,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये फोन यहां पर महज 1,08,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं जिससे फोन की कीमत और भी सस्ती हो सकती है. इतना ही नहीं आप इस फोन को महज 3832 रुपये की EMI पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

कहीं आपका स्मार्टफोन भी तो नहीं हो चुका है हैक? इन 5 खतरनाक संकेतों से तुरंत पहचानें मालवेयर और मिनटों में करें पूरी तरह साफ