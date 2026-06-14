MacBook Ultra हो गया कंफर्म? ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैक की फुल स्पीड से चल रही तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल पहले टचस्क्रीन मैकबुक पर काम कर रही है।

इसमें OLED डिस्प्ले, M6 चिपसेट और नया डिज़ाइन मिलेगा।

मैकबुक अल्ट्रा प्रीमियम नाम से, अधिक कीमत संभावित है।

MacBook Ultra: ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैकबुक का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. कंपनी कई वर्षों से इस पर विचार कर रही है. अब ताजा लीक से पता चला है कि अब इस मैकबुक पर काम शुरू हो गया है. चाइनीज टिपस्टर इंस्टैंट डिजिटल ने दावा किया है कि टचस्क्रीन मैकबुक कंफर्म हो गया है. हालांकि, पोस्ट में डिवाइस की डिटेल्स शेयर नहीं की गई है, लेकिन यह उन पुरानी रिपोर्ट्स की पुष्टि करती है, जिनमें कहा गया था कि ऐप्पल मैकबुक लाइनअप में भी टच फंक्शनलिटी जोड़ने जा रही है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

अपनी रणनीति को बदल सकती है ऐप्पल

ऐप्पल ने अभी तक टचस्क्रीन वाले मैकबुक लॉन्च नहीं किए हैं. उसका मानना है कि मैकबुक का असली मजा कीबोर्ड और ट्रैकपैड के साथ ही है. टचस्क्रीन सिर्फ आईपैड के लिए होती है, लैपटॉप के लिए नहीं, लेकिन अब कंपनी इस रणनीति में बदलाव करते हुए नजर आ रही है. पहले सामने आ चुकी कई रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं.

MacBook Ultra नए डिजाइन के साथ होगा लॉन्च

कयास लगाए जा रहे हैं कि टचस्क्रीन के साथ आने वाले मैकबुक में OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह डिस्प्ले भी पहली बार मैकबुक लाइनअप में एंट्री मारने जा रहा है. इसके कॉन्टेक्सचुअल टच कंट्रोल सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है. यानी यूजर स्क्रीन पर अलग-अलग जगह टैप कर एडिशनल ऑप्शंस और शॉर्टकट्स को एक्सेस कर पाएंगे. इसमें डायनामिक आईलैंड जैसा कटआउट भी देखने को मिलेगा. इसकी बाकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा मैकबुक मॉडल से अलग बनाने के लिए इसमें नया डिजाइन मिलेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल के इस अपकमिंग प्रीमियम डिवाइस में M6 चिपसेट मिलेगा, जो इसे अब तक का सबसे पावरफुल मैक बना देगा. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह ऐप्पल के macOS 27 Golden Gate अपडेट के साथ लॉन्च होगा.

कितनी रह सकती है कीमत?

टचस्क्रीन वाले मैकबुक को MacBook Ultra नाम मिलने की उम्मीद है. ऐप्पल इसे मैकबुक प्रो रेंज से ऊपर अपने सबसे प्रीमियम लैपटॉप के तौर पर पोजीशन करेगी. Ultra मॉडल को ऐप्पल सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर ही पेश करती आई है. Apple Watch Ultra इसका एक उदाहरण है. अगर MacBook Ultra की संभावित कीमत की बात करें तो इसके लिए ग्राहकों को जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी. यह प्रो मॉडल से लगभग 20 प्रतिशत अधिक कीमत पर लॉन्च हो सकता है. ध्यान रखें कि ये सारे कयास हैं और ऐप्पल ने अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है.

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