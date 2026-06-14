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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMacBook Ultra हो गया कंफर्म? ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैक की फुल स्पीड से चल रही तैयारी

MacBook Ultra हो गया कंफर्म? ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैक की फुल स्पीड से चल रही तैयारी

MacBook Ultra: ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैकबुक से पर्दा जल्द ही उठ सकता है. ताजा लीक के मुताबिक, कंपनी इस पर काम शुरू कर चुकी है और इसे मैकबुक लाइनअप में सबसे ऊपर प्लेस किया जाएगा.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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  • ऐप्पल पहले टचस्क्रीन मैकबुक पर काम कर रही है।
  • इसमें OLED डिस्प्ले, M6 चिपसेट और नया डिज़ाइन मिलेगा।
  • मैकबुक अल्ट्रा प्रीमियम नाम से, अधिक कीमत संभावित है।

MacBook Ultra: ऐप्पल के पहले टचस्क्रीन मैकबुक का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. कंपनी कई वर्षों से इस पर विचार कर रही है. अब ताजा लीक से पता चला है कि अब इस मैकबुक पर काम शुरू हो गया है. चाइनीज टिपस्टर इंस्टैंट डिजिटल ने दावा किया है कि टचस्क्रीन मैकबुक कंफर्म हो गया है. हालांकि, पोस्ट में डिवाइस की डिटेल्स शेयर नहीं की गई है, लेकिन यह उन पुरानी रिपोर्ट्स की पुष्टि करती है, जिनमें कहा गया था कि ऐप्पल मैकबुक लाइनअप में भी टच फंक्शनलिटी जोड़ने जा रही है. आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

अपनी रणनीति को बदल सकती है ऐप्पल

ऐप्पल ने अभी तक टचस्क्रीन वाले मैकबुक लॉन्च नहीं किए हैं. उसका मानना है कि मैकबुक का असली मजा कीबोर्ड और ट्रैकपैड के साथ ही है. टचस्क्रीन सिर्फ आईपैड के लिए होती है, लैपटॉप के लिए नहीं, लेकिन अब कंपनी इस रणनीति में बदलाव करते हुए नजर आ रही है. पहले सामने आ चुकी कई रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं.

MacBook Ultra नए डिजाइन के साथ होगा लॉन्च

कयास लगाए जा रहे हैं कि टचस्क्रीन के साथ आने वाले मैकबुक में OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह डिस्प्ले भी पहली बार मैकबुक लाइनअप में एंट्री मारने जा रहा है. इसके कॉन्टेक्सचुअल टच कंट्रोल सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है. यानी यूजर स्क्रीन पर अलग-अलग जगह टैप कर एडिशनल ऑप्शंस और शॉर्टकट्स को एक्सेस कर पाएंगे. इसमें डायनामिक आईलैंड जैसा कटआउट भी देखने को मिलेगा. इसकी बाकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौजूदा मैकबुक मॉडल से अलग बनाने के लिए इसमें नया डिजाइन मिलेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो ऐप्पल के इस अपकमिंग प्रीमियम डिवाइस में M6 चिपसेट मिलेगा, जो इसे अब तक का सबसे पावरफुल मैक बना देगा. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह ऐप्पल के macOS 27 Golden Gate अपडेट के साथ लॉन्च होगा. 

कितनी रह सकती है कीमत?

टचस्क्रीन वाले मैकबुक को MacBook Ultra नाम मिलने की उम्मीद है. ऐप्पल इसे मैकबुक प्रो रेंज से ऊपर अपने सबसे प्रीमियम लैपटॉप के तौर पर पोजीशन करेगी. Ultra मॉडल को ऐप्पल सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर ही पेश करती आई है. Apple Watch Ultra इसका एक उदाहरण है. अगर MacBook Ultra की संभावित कीमत की बात करें तो इसके लिए ग्राहकों को जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी. यह प्रो मॉडल से लगभग 20 प्रतिशत अधिक कीमत पर लॉन्च हो सकता है. ध्यान रखें कि ये सारे कयास हैं और ऐप्पल ने अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jun 2026 11:45 AM (IST)
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