(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLost iPhone Alert बना नया जाल! ठग रहे हैं आपकी Apple ID, जानिए कैसे करें पहचान और बचाव

Lost iPhone Alert बना नया जाल! ठग रहे हैं आपकी Apple ID, जानिए कैसे करें पहचान और बचाव

Lost iPhone Alert: iPhone खो जाना किसी झटके से कम नहीं होता लेकिन अगर उसी फोन के मिलने का मैसेज आ जाए तो कोई भी उम्मीद से भर जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Lost iPhone Alert: iPhone खो जाना किसी झटके से कम नहीं होता लेकिन अगर उसी फोन के मिलने का मैसेज आ जाए तो कोई भी उम्मीद से भर जाता है. बस इसी भरोसे का फायदा उठा रहे हैं साइबर ठग. हाल ही में एक नया फ़िशिंग स्कैम सामने आया है जिसमें यूजर्स को Lost iPhone Found का झांसा देकर उनकी Apple ID चुरा ली जाती है.

कैसे काम करता है यह Lost iPhone Alert स्कैम?

स्विट्जरलैंड के National Cyber Security Centre (NCSC) के मुताबिक, जब कोई यूजर अपना iPhone खो जाने की रिपोर्ट करता है और Find My iPhone फीचर एक्टिव करता है तो वह लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज लिख सकता है जैसे अगर यह फोन मिले तो इस नंबर पर संपर्क करें. यही जगह है जहां ठग अपना जाल बिछाते हैं.

साइबर अपराधी खुद को Apple Find My टीम बताकर यूजर को iMessage या SMS भेजते हैं. इन मैसेज में फोन का मॉडल, रंग, स्टोरेज जैसी डिटेल्स भी होती हैं ताकि सब कुछ असली लगे. फिर लिखा होता है, “आपका खोया हुआ iPhone 14 Midnight 128GB मिल गया है. लोकेशन देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.”

जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है वह एक फर्जी Apple लॉगिन पेज पर पहुंच जाता है. यह पेज असली Apple साइट जैसा दिखता है लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी Apple ID और पासवर्ड डालता है, सारी जानकारी सीधे ठगों के पास चली जाती है. इसके बाद अपराधी इस डेटा का इस्तेमाल चोरी हुए डिवाइस को अनलॉक कर बेचने में करते हैं.

कैसे बचें इस खतरनाक स्कैम से?

साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने साफ चेतावनी दी है कि कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, भले ही वह Apple से आया हुआ क्यों न लगे. अगर गलती से लिंक खुल भी जाए तो Apple ID डालने से पहले URL ध्यान से देखें असली साइट हमेशा apple.com से ही खत्म होती है.

इसके अलावा, अगर आपका फोन चोरी हो गया है तो लॉक स्क्रीन पर अपनी मुख्य ईमेल ID न लिखें. उसकी जगह एक अलग ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर का इस्तेमाल करें ताकि ठग सीधे आपकी जानकारी तक न पहुंच सकें. साथ ही, SIM कार्ड पर PIN लॉक लगाना और दो-स्तरीय वेरिफिकेशन (2FA) ऑन रखना भी जरूरी है.

Published at : 14 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Apple IPhone Lost Alert
