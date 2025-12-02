Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Sanchar Saathi App: अगर आपका फोन कभी खो गया हो या चोरी हो गया हो तो आप जानते हैं कि इस स्थिति में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है फोन के अंदर मौजूद आपकी पर्सनल जानकारियों का गलत हाथों में चला जाना. लेकिन अब इस समस्या का समाधान सरकार की ओर से मिल चुका है. Sanchar Saathi ऐप को खास तौर पर इसी वजह से बनाया गया है ताकि हर यूजर अपने फोन को सुरक्षित रख सके और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. यह ऐप न सिर्फ फोन ब्लॉक करने में मदद करता है बल्कि कई ऐसे फीचर्स देता है जो चोरों को पूरी तरह बेअसर कर देते हैं.

चोरी या खोए फोन को तुरंत ब्लॉक करने की सुविधा

Sanchar Saathi का सबसे बड़ा फीचर है एक क्लिक में फोन ब्लॉक करना. जैसे ही आप ऐप में जाकर अपने फोन को “Lost/Stolen” मार्क करते हैं फोन का IMEI नंबर पूरे देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर ब्लॉक हो जाता है. मतलब कोई भी उस फोन में दूसरा सिम डालकर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता. चोर के लिए वह फोन एक ईंट के बराबर हो जाता है.

फोन की लोकेशन ट्रैक करने का पावरफुल विकल्प

एक बार जब आप फोन ब्लॉक कर देते हैं तो फोन का हर इस्तेमाल ट्रैक किया जा सकता है. यदि कोई चोर ब्लॉक हटाने या सिम बदलने की कोशिश करता है तो लोकेशन सीधे पुलिस और संबंधित एजेंसियों तक पहुंच जाती है. यह फीचर चोरी हुई डिवाइस को वापस पाने के चांस कई गुना बढ़ा देता है.

Chakshu फीचर से फेक कॉल

आजकल धोखाधड़ी वाले कॉल, व्हाट्सऐप मैसेज और फर्जी SMS हर किसी के लिए खतरा बन चुके हैं. Sanchar Saathi में मौजूद Chakshu फीचर आपको किसी भी संदिग्ध मोबाइल नंबर या स्कैम मैसेज की तुरंत रिपोर्ट करने देता है. सरकार और टेलीकॉम कंपनियां इस डेटा के आधार पर स्कैमर्स के नंबर बंद कर देती हैं.

अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर हैं

कई बार किसी धोखेबाज़ द्वारा हमारे नाम पर बिना जानकारी के सिम कार्ड निकाले जाते हैं जिन्हें बाद में गलत कामों में इस्तेमाल किया जाता है. इस ऐप के अंदर आप सिर्फ एक क्लिक में देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर एक्टिव हैं और कोई संदिग्ध नंबर दिखे तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर सकते हैं.

KYM (Know Your Mobile) से फोन की असलियत जांचें

अगर आप सेकेंड-हैंड फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो KYM फीचर बेहद जरूरी है. यह बताता है कि जिस फोन को आप खरीद रहे हैं उसका IMEI असली है या नहीं. यदि फोन चोरी का है, ब्लॉक है या डुप्लीकेट IMEI पर चल रहा है Sanchar Saathi तुरंत अलर्ट दे देता है.

