Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphones Under 25K: साल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है लेकिन स्मार्टफोन लॉन्च की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही. दिसंबर आते-आते इस बजट सेगमेंट में कई दमदार फोन मार्केट में एंट्री कर चुके हैं. अगर आप लगभग 25 हज़ार रुपये में एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले—all-round बैलेंस मिले तो यह लिस्ट आपके बहुत काम आएगी.

OnePlus Nord CE 5

इस नए मॉडल में बड़ा 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेज़ॉल्यूशन के साथ कंटेंट देखने का शानदार अनुभव देता है. इसमें Dimensity 8350 Apex चिपसेट लगाया गया है जो इस रेंज में काफी स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करता है. 12GB तक की LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मल्टीटास्किंग को आसान बनाती है.

पीछे 50MP का Sony सेंसर OIS के साथ मिलता है, जो लो-लाइट में भी अच्छा काम करता है. सबसे बड़ा हाईलाइट इसका 7,100mAh बैटरी पैक है जो 80W चार्जिंग के साथ आता है. हां, एक कमी यह है कि इसमें सिंगल स्पीकर और NFC सपोर्ट नहीं है.

Lava Agni 4

Lava का यह मॉडल 6.67-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है. Dimensity 8350 प्रोसेसर और LPDDR5X RAM इसे स्पीड-लवर यूज़र्स के लिए अच्छा विकल्प बनाते हैं. 50MP OIS कैमरा और 50MP का सेल्फी कैमरा इसका मजबूत पक्ष है.

डिज़ाइन की बात करें तो ग्लास बैक और मेटल फ्रेम इसे काफी प्रीमियम महसूस करवाते हैं. हालांकि 5,000mAh बैटरी आज की जरूरतों के हिसाब से थोड़ी कम लगती है और कैमरों का ट्यूनिंग उतना प्रभावशाली नहीं है.

Infinix GT 30 Pro

Infinix ने इस फोन को खास गेमिंग फैनबेस को ध्यान में रखकर बनाया है. 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो तेज़ मोशन में भी बेहद स्मूद विज़ुअल्स देता है. Dimensity 8350 Ultimate और 12GB RAM इसे हाई-एंड गेमिंग के लिए काफी योग्य बनाते हैं.

इसमें 108MP कैमरा, 5,500mAh बैटरी और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. GT 30 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसके शोल्डर ट्रिगर्स और पीछे लगी फ्यूचरिस्टिक लाइटिंग है. कमी सिर्फ इतनी है कि बैटरी थोड़ी छोटी लगती है और कैमरे में OIS नहीं मिलता.

Poco X7 Pro

Poco ने इस मॉडल में MediaTek 8400 Ultra चिपसेट दिया है जो परफॉर्मेंस के मामले में इस बजट में काफी आगे है. 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग और 6,550mAh बैटरी इसे पावर-हंग्री यूज़र्स के लिए शानदार विकल्प बनाते हैं. 50MP OIS कैमरा बढ़िया स्टेबलाइजेशन देता है और IP68 रेटिंग इस फोन को पानी-धूल से सुरक्षित रखती है. हाँ, सॉफ्टवेयर में मौजूद एड्स कई यूजर्स को परेशान कर सकते हैं.

Vivo T4

Vivo का यह फोन 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट के साथ आता है. इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 7,300mAh की बैटरी है जो 90W चार्जिंग के साथ बेहद लंबा बैकअप देती है. 50MP OIS कैमरा इसका अच्छा पॉइंट है, लेकिन Ultra-wide लेंस की गैरमौजूदगी और पुरानी RAM-स्टोरेज टेक्नोलॉजी थोड़ी निराश करती है.

आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट विकल्प

अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं, तो Poco X7 Pro, OnePlus Nord CE 5 और Infinix GT 30 Pro में से कोई भी गलत चुनाव नहीं होगा. GT 30 Pro गेमर्स के लिए खास तौर पर बेहतर है क्योंकि इसमें शोल्डर ट्रिगर्स, हाई-रिफ्रेश डिस्प्ले और यूनिक लाइटिंग मिलती है.

कैमरा आपके लिए बड़ी प्राथमिकता है तो OnePlus Nord CE 5 इस लिस्ट में सबसे भरोसेमंद चुनाव साबित होता है. OnePlus का सॉफ्टवेयर अनुभव और बड़ी बैटरी इसे ऑल-राउंडर बनाते हैं, हालांकि प्रीमियम बिल्ड और UFS 4.0 स्टोरेज की कमी महसूस हो सकती है.

यह भी पढ़ें:

भारत का नया आदेश! अब हर स्मार्टफोन में जरूरी होगा सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप, जानिए क्या बदलेगा आपके लिए?