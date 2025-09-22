देशभर में आज से GST की नई दरें लागू, आईफोन महंगा होगा या सस्ता? जान लीजिए

आज से देशभर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की नई दरें लागू हो गई हैं. केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में GST की दरों में बदलाव का ऐलान किया था और आज से ये दरें लागू हो गई हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 22 सितंबर की सुबह होते ही GST बचत उत्सव शुरू हो जाएगा और इसका फायदा सभी वर्गों को होगा. नई दरें लागू होने से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. आइए जानते हैं कि क्या इस फैसले से आईफोन की कीमत पर भी कोई असर पड़ा है या नहीं.

ये चीजें हो गईं सस्ती

GST 2.0 लागू होते ही पूरे देश में कई चीजों के दाम कम हो गए हैं. दूध, पनीर, पिज्जा से लेकर पेंसिल और नोटबुक और जीवन रक्षक दवाओं से लेकर एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, LED/LCD टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर आदि अब पहले से सस्ते मिलेंगे. इसी तरह साबुन शैंपू और छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें और कमर्शियल व्हीकल की कीमत पहले से कम हो गई हैं.

क्या आईफोन भी होगा सस्ता?

GST की बदली हुईं दरों का फायदा स्मार्टफोन ग्राहकों को नहीं मिलेगा. दरअसल, GST दरों में बदलाव मोबाइल फोन के दामों पर कोई असर नहीं पड़ा है. स्मार्टफोन पर पहले 18 प्रतिशत GST लगता था और अब भी यह जारी रहेगा. इस कारण आईफोन या किसी भी स्मार्टफोन के दाम फिलहाल कम नहीं होंगे. ऐसे में नया स्मार्टफोन खरीदते समय ग्राहकों को पहले के बराबर ही 18 प्रतिशत GST देना होगा.

सरकार से की गई थी मांग

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने सरकार से स्मार्टफोन को GST के 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखने की मांग की थी. उसका कहना था कि फोन अब जरूरत बन गए हैं और डिजिटल इंडिया का अहम टूल है. GST आने से पहले अधिकतर राज्य मोबाइल फोन्स को एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में रखते थे. बता दें कि GST की शुरुआत में स्मार्टफोन पर 12 प्रतिशत टैक्स था, जिसे 2020 में बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था.

