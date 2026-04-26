गुजरात निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, PM और गृहमंत्री समेत कई दिग्गजों के वोट डालने की उम्मीद

गुजरात में व्यापक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान रविवार (26 अप्रैल) को शुरू हो गया है. इस चुनाव में राज्य भर की 393 स्वशासनिक संस्थाएं शामिल हैं. इन चुनावों में 15 नगर निगम, 84 नगरपालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाती है. मोरबी में कलेक्टर किरण बी. ज़ावेरी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वार्ड नंबर 3 के मतदान केंद्र का दौरा किया.

तापी जिले में जिला पंचायत, तालुका और व्यारा नगरपालिका सहित 755 मतदान केंद्रों पर 178 स्थानीय निकाय सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है. भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुल 501 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. राज्य मंत्री जयराम गामित ने मतदान के दौरान अपना वोट डाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्थानीय स्वशासन चुनावों में अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद में पहुंचने की उम्मीद है.

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PM और गृहमंत्री समेत कई दिग्गजों के वोट डालने की उम्मीद

प्रधानमंत्री मोदी के अहमदाबाद के रानीप इलाके में स्थित निशान स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डालने की उम्मीद है, जबकि अमित शाह शहर के किसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डालेंगे. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भागीदारी ऐसे समय में हो रही है, जब हाल के वर्षों में राज्य में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े स्थानीय निकाय चुनावों का सबसे बड़ा दौर शुरू है.

पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शहर के थलतेज इलाके से वोट डालने की उम्मीद है, जबकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के नवसारी में अपना वोट डालने की संभावना है.

सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान

मतदान सुबह 7:00 बजे शुरू हो गया है, जो शाम 6:00 बजे समाप्त होगा. आवश्यकता पड़ने पर अगले दिन पुनः मतदान होगा. वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी है. गर्मी होने के कारण लोग सुबह मतदान करने पहुंच रहे हैं.

ये चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगले वर्ष के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों और अगले दो वर्षों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जनमत का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा रहा है.

4.18 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और लगभग 50,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कुल 9,992 स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है. नाम वापस लेने के बाद, 20,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कई उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं.

बहुकोणिय है स्थानीय निकाय चुनाव

यह चुनाव बहुकोणीय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और निर्दलीय उम्मीदवार पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के नगर निगमों पर नियंत्रण रखती है, जो सभी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और व्यापक चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने की उम्मीद है.

यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संशोधित आरक्षण नियमों के तहत हो रहा है, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है. इन परिवर्तनों के लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी.

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