लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अच्छी क्वालिटी वाले स्टिकर इस्तेमाल करें, सावधानी से उतारें.

Laptop Sticker Risks: लैपटॉप के लुक को लेकर लोगों की अलग-अलग पसंद होती है, लेकिन कंपनिया पर्सनलाइज लुक ऑफर नहीं करती हैं. आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप खरीदेंगे तो वही साधारण-सा दिखने वाला ब्लैक या ग्रे कलर का डिवाइस मिलेगा. हालांकि, कुछ मॉडल्स में आपको थोड़े ब्राइट कलर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लोगों को एकदम पसंद नहीं आते हैं. इसलिए कुछ लोग पर्सनलाइज करने के लिए स्टिकर का सहारा लेते हैं. स्टिकर लैपटॉप सजाने का एक सस्ता और आसान तरीका है, लेकिन यह भी बहुत मायने रखता है कि आप स्टिकर किन जगहों पर लगा रहे हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्टिकर लगाते समय आपको किस गलती से बचना जरूरी है.

स्टिकर लगाते समय न करें यह गलती

ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन कई बार डिजाइन की मजबूरी के कारण कुछ लोग वेंट्स या पोर्ट्स पर भी स्टिकर लगवा लेते है. अगर आप स्टिकर लगा रहे हैं तो इस गलती से बचना चाहिए. वेंट्स या पोर्ट्स पर स्टिकर लगाने से लैपटॉप में जनरेट होने वाली हीट बाहर नहीं निकलेगी और थोड़ी-सी देर यूज करने से ही लैपटॉप ओवरहीट होने लगेगा. इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा बल्कि चार्जिंग और बैटरी लाइफ को लेकर भी दिक्कत आ सकती है. इसलिए भूलकर भी वेंट्स और पोर्ट्स पर स्टिकर न लगाएं. सोशल मीडिया पर लोगों के कई ऐसे कमेंट्स हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि स्टिकर हटाकर उन्होंने ओवरहीटिंग की समस्या को दूर किया था.

लैपटॉप पर कहां लगाए जा सकते हैं स्टिकर?

अगर आप स्टिकर्स की मदद से लैपटॉप को यूनीक लुक देना चाहते हैं तो ऐसा डिवाइस को कोई नुकसान पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है. आप लैपटॉप पर किसी भी ऐसी जगह स्टिकर लगा सकते हैं, जहां यह किसी वेंट या पोर्ट को ब्लॉक न कर रहा हो. आप चाहें तो लिड के पीछे भी स्टिकर लगा सकते हैं. यह सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है. यह हीट को बाहर निकालने के लिए कोई वेंट नहीं बना होता और विजिबिलिटी भी बेहतर ऑफर करती है.

इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी

हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले स्टिकर्स यूज करें ताकि ये जल्दी खराब न हों.

अगर आप किसी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज को यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखें.

स्टिकर्स उतारते समय विशेष सावधानी बरतें. जरा-सा प्रेशर लगाने पर डिवाइस के डैमेज होने का खतरा रहता है.

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