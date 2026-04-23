जलकर राख हो जाएगा लैपटॉप! यूज करते समय यह गलती पड़ सकती है बहुत भारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैटरी 80% चार्ज होने पर लैपटॉप को चार्जिंग से हटा देना चाहिए।

Laptop Care Tips: गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अब मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के ओवरहीट होने की समस्या बढ़ जाएगी. दरअसल, गर्मियों में पारा 45 डिग्री को भी पार कर जाता है, ऐसे में इन डिवाइसेस को यूज करना काफी मुश्किल हो जाता है. लैपटॉप के मामले में यह दिक्कत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कई लोग इसे बिस्तर पर रखकर यूज करते हैं. दिनभर काम करने वाले कई लोग लेटे-लेटे बिस्तर पर रखकर इसे यूज करने लगते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं. बिस्तर पर रखकर यूज करने से लैपटॉप गर्म हो जाता है और इसमें आग लग सकती है. इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए.

बिस्तर पर लैपटॉप रखने का खतरा

किसी टेबल या डेस्क के विपरित बिस्तर का सरफेस एकदम सॉफ्ट होता है, जो लैपटॉप के एयर वेंट्स को ब्लॉक कर सकता है. इससे यह नुकसान होगा कि ठंडी हवा लैपटॉप के अंदर नहीं जा पाएगी. गर्मी में यूज के कारण लैपटॉप में जनरेट होने वाली हीट बढ़ जाती है और भी अंदर ट्रैप हो जाएगी. इससे लैपटॉप ओवरहीट होने लगेगा. अगर लगातार यह समस्या बनी रहती है तो लैपटॉप में आग लगने जैसे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. इसलिए कभी भी लंबे समय तक लैपटॉप को बिस्तर पर रखकर यूज नहीं करना चाहिए.

और भी हैं कई नुकसान

लैपटॉप ओवरहीट होने के कई और नुकसान भी हैं. अगर लैपटॉप के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती है तो इससे मदरबोर्ड समेत दूसरे कंपोनेंट पर भी असर पड़ेगा और लगातार गर्म होने के कारण इनके खराब होने का भी खतरा है. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि लैपटॉप या दूसरे किसी डिवाइस के एयर वेंट्स ब्लॉक होने से बचाए जाने चाहिए. अगर इसके एक और नुकसान की बात करें तो हीटिंग के कारण लैपटॉप की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है. दरअसल, गर्म होने के कारण सारे पार्ट्स पूरी पावर के साफ काम नहीं कर पाते, जिससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है. इससे आपका मिनटों में होने वाला काम घंटों का समय भी ले सकता है.

इस गलती से भी बचने की जरूरत

कई लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें लैपटॉप को चार्जर से हटाना भी याद नहीं रहता. वहीं कुछ लोग आदतन लैपटॉप को पूरे दिन चार्जिंग पर लगाए रखते हैं. यह आदत बहुत खतरनाक है और इससे ओवरहीटिंग के साथ-साथ बैटरी के जल्दी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बैटरी के 80 प्रतिशत चार्ज होने के बाद इसे चार्जिंग से हटा देना चाहिए.

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