हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT हो या Gemini, चैटबॉट यूज करते समय दिमाग में रखें ये बातें, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

ChatGPT हो या Gemini, चैटबॉट यूज करते समय दिमाग में रखें ये बातें, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

एआई चैटबॉट्स ने काम बहुत आसान कर दिया है. रेसिपी से लेकर रिसर्च तक में ये हर जगह काम आने लगे हैं. हालांकि, इन्हें यूज करते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आजकल घर से लेकर ऑफिस तक, हर जगह चैटबॉट का यूज बढ़ गया है. कुछ लोग तो चैटबॉट पर इतने डिपेंड हो गए हैं तो कैलकुलेशन से लेकर करियर डिसाइड करने तक में चैटबॉट की मदद ले रहे हैं. चैटबॉट के कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ी है, लेकिन चैटबॉट पर आंखें मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं है. अगर चैटबॉट यूज करते कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. आज हम जानेंगे कि चैटबॉट को लेकर किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए.

चैटबॉट की हर बात पर न करें भरोसा

ChatGPT या जेमिनी जैसे चैटबॉट कितने ही पावरफुल क्यों न हो, उनकी हर बात पर भरोसा न करें. ये चैटबॉट ट्रेनिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी के आधार पर जवाब देते हैं. ऐसे में सबसे एडवांस्ड चैटबॉट भी गलत या भ्रामक जवाब दे सकते हैं. इसलिए इनकी हर बात पर भरोसा न करें.

पर्सनल जानकारी शेयर न करें

बातचीत करते समय चैटबॉट भले ही आपको कितने भी भरोसेमंद लगे, लेकिन इन पर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे अकाउंट पासवर्ड और सेहत से जुड़ी जानकारी आदि चीजें शेयर न करें. ये जानकारी कंपनी के सर्वर पर पहुंच सकती है और इसका इस्तेमाल चैटबॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी हो सकता है. इसलिए अपनी सेंसेटिव जानकारी दूसरों के हाथ न पड़ने दें.

इंसान समझकर न करें भरोसा

एआई चैटबॉट्स भले ही इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनमें इंसानों वालाे इमोशन नहीं होते. अगर कोई चैटबॉट आपसे माफी मांग रहा है तो वह केवल बातचीत के पैटर्न फॉलो कर रहा है. ये चैटबॉट्स गिल्ट या प्राइड फील नहीं करते. ये केवल डेटा के आधार पर रिस्पॉन्ड करते हैं.

डेटा प्राइवेसी को न करें नजरअंदाज

कई फ्री और थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स ऐसे भी हैं, जो देश से बाहर यूजर इंफोर्मेशन स्टोर करते हैं. इसलिए चैटबॉट यूज करने से पहले हमेशा प्राइवेसी टर्म्स को पढ़ लें. अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो इसे इस्तेमाल न करना ही बेहतर होगा.

ये भी पढ़ें-

DSLR को टक्कर देने के मूड में ऐप्पल, iPhone 18 Pro में ला सकती है अब तक का सबसे खास कैमरा फीचर

Published at : 29 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Gemini AI Chatbot ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सपा खुश नहीं? अखिलेश यादव के सांसदों ने उठाए सवाल
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget