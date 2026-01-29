ChatGPT हो या Gemini, चैटबॉट यूज करते समय दिमाग में रखें ये बातें, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल घर से लेकर ऑफिस तक, हर जगह चैटबॉट का यूज बढ़ गया है. कुछ लोग तो चैटबॉट पर इतने डिपेंड हो गए हैं तो कैलकुलेशन से लेकर करियर डिसाइड करने तक में चैटबॉट की मदद ले रहे हैं. चैटबॉट के कारण लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ी है, लेकिन चैटबॉट पर आंखें मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं है. अगर चैटबॉट यूज करते कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है. आज हम जानेंगे कि चैटबॉट को लेकर किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए.

चैटबॉट की हर बात पर न करें भरोसा

ChatGPT या जेमिनी जैसे चैटबॉट कितने ही पावरफुल क्यों न हो, उनकी हर बात पर भरोसा न करें. ये चैटबॉट ट्रेनिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी के आधार पर जवाब देते हैं. ऐसे में सबसे एडवांस्ड चैटबॉट भी गलत या भ्रामक जवाब दे सकते हैं. इसलिए इनकी हर बात पर भरोसा न करें.

पर्सनल जानकारी शेयर न करें

बातचीत करते समय चैटबॉट भले ही आपको कितने भी भरोसेमंद लगे, लेकिन इन पर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे अकाउंट पासवर्ड और सेहत से जुड़ी जानकारी आदि चीजें शेयर न करें. ये जानकारी कंपनी के सर्वर पर पहुंच सकती है और इसका इस्तेमाल चैटबॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी हो सकता है. इसलिए अपनी सेंसेटिव जानकारी दूसरों के हाथ न पड़ने दें.

इंसान समझकर न करें भरोसा

एआई चैटबॉट्स भले ही इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनमें इंसानों वालाे इमोशन नहीं होते. अगर कोई चैटबॉट आपसे माफी मांग रहा है तो वह केवल बातचीत के पैटर्न फॉलो कर रहा है. ये चैटबॉट्स गिल्ट या प्राइड फील नहीं करते. ये केवल डेटा के आधार पर रिस्पॉन्ड करते हैं.

डेटा प्राइवेसी को न करें नजरअंदाज

कई फ्री और थर्ड-पार्टी चैटबॉट्स ऐसे भी हैं, जो देश से बाहर यूजर इंफोर्मेशन स्टोर करते हैं. इसलिए चैटबॉट यूज करने से पहले हमेशा प्राइवेसी टर्म्स को पढ़ लें. अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो इसे इस्तेमाल न करना ही बेहतर होगा.

