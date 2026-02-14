हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए

IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए

IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 और भारत ने 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जानिए उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है. यहां भारत बनाम पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 14 Feb 2026 11:42 AM (IST)
भारत बनाम पाकिस्तान मैच रविवार, 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी. इस ग्राउंड पर इससे पहले सिर्फ एक बार दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जबकि अन्य टीमों से भारत ने यहां 15 और पाकिस्तान ने 7 मैच खेले हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले इस बड़े मैच से पहले जानिए दोनों टीमों का इस ग्राउंड पर टी20 रिकॉर्ड कैसा है.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के जारी संस्करण में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ मुंबई में जीता था. इसके बाद टीम ने नामीबिया को दिल्ली में हराया. पाकिस्तान ने भी शुरूआती दोनों मैच जीते हैं, लेकिन पाक टीम भी इस टूर्नामेंट में पहली बार आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी. 

आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत का टी20 रिकॉर्ड

कोलंबो के इस ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेट टीम ने कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से 11 बार जीत हासिल की है. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी एक मैच शामिल है, 2012 में हुए उस मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी.

इस ग्राउंड पर भारत 4 बार टी20 मैच हारा है. 3 बार मेजबान श्रीलंका देश से और एक बार ऑस्ट्रेलिया ने यहां भारत को हराया है. शिखर धवन यहां भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 284 रन बनाए. युजवेंद्र चहल (12) सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज.

आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में कुल 7 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में जीत दर्ज की है और 2 मैच हारे हैं. पाकिस्तान ने यहां 3 बार मेजबान श्रीलंका को, और 1-1 बार ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को हराया है.

पाकिस्तान के लिए आर प्रेमदासा स्टेडियम में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज उमर अकमल हैं, जिन्होंने 182 रन बनाए हैं. सईद अजमल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज हैं, जिनके नाम 8 विकेट दर्ज हैं.

टीम इंडिया का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज.

पाकिस्तान का स्क्वॉड

सलमान अली आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, उस्मान तारिक, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 14 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Cricket World Cup India Vs Pakistan R Premadasa Stadium IND VS PAK INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
