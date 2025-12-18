हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसबसे पतले आईफोन का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल लाएगी ऐप्पल, कम दाम में देगी कमाल के फीचर्स

सबसे पतले आईफोन का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल लाएगी ऐप्पल, कम दाम में देगी कमाल के फीचर्स

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन एयर 2 पर काम कर रही है और इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 10:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने इस साल सितंबर में आईफोन एयर लॉन्च किया था, जो कंपनी का अब तक का सबसे पतला मॉडल है. डिजाइन में बड़े बदलाव के बावजूद इसकी बिक्री कमजोर रही, जिसके चलते इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था. अब खबर आ रही है कि कंपनी इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आईफोन एयर 2 को कई अपग्रेड से लैस कर लॉन्च कर सकती है. पहले इस आईफोन को 2025 में लॉन्च किए जाने के कयास थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

डुअल कैमरा के साथ आ सकता है आईफोन एयर 2

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,ऐप्पल आईफोन एयर के रीडिजाइन्ड मॉडल पर काम कर रही है. इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. बता दें कि मौजूदा आईफोन एयर के रियर में सिंगल कैमरा मिलता है, जिसे ग्राहकों ने खास पसंद नहीं किया है. इसे बदलते हुए अब ऐप्पल इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दे सकती है. इसका ट्रायल प्रोडक्शन अगले साल मार्च से शुरू हो सकता है और इसे चीन स्थित लक्सशेयर के कुनशान प्लांट में बनाया जाएगा. 

कीमत होगी कम

आईफोन एयर 2 की कीमत को लेकर भी जानकारी सामने गई है. बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल (1.19 लाख रुपये) से कम रखी जा सकती है. ऐप्पल को उम्मीद है कि ज्यादा फीचर्स और कम कीमत के चलते लोग इस मॉडल की तरफ आकर्षित होंगे.

क्या आईफोन 18 के साथ लॉन्च होगा आईफोन एयर 2?

ऐप्पल अगले साल से अपने लॉन्च शेड्यूल को बदल रही है. अब सितंबर में सारे मॉडल एक साथ लॉन्च करने की बजाय कंपनी दो बार में नई लाइनअप लॉन्च करेगी. सितंबर, 2026 में आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया जाएगा. इसके बाद 2027 के फरवरी-मार्च में आईफोन 18, आईफोन 18e के साथ आईफोन एयर 2 को लॉन्च किया जा सकता है. बता दें कि अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ये महज कयास हैं. 

ये भी पढ़ें-

iPhone 16 और Galaxy S25 Ultra के दाम हो गए धड़ाम, यहां मिल रही धांसू डील, तुरंत उठाएं फायदा

Published at : 18 Dec 2025 10:32 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone Air 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
आईपीएल 2026
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
हेल्थ
Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget