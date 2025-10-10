पार्टनर को सरप्राइज देना है? करवा चौथ 2025 पर ट्रेंड कर रहे हैं ये 6 शानदार गिफ्ट्स

Karwa Chauth Tech Gifts 2025: करवा चौथ 2025 पर अगर आप कुछ यूनिक और मॉडर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इस बार पारंपरिक तोहफों की जगह स्मार्ट टेक प्रोडक्ट्स चुनिए. ये ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आपकी पार्टनर की रोज़मर्रा की लाइफ को न सिर्फ आसान बनाएंगे, बल्कि आपके प्यार की अहमियत भी बढ़ाएंगे. चाहे बात हो हेल्थ की, म्यूज़िक की या स्मार्टफोन अपग्रेड की ये टेक गिफ्ट्स आपके रिश्ते में एक नया “टेक-टच” जोड़ देंगे.

Motorola Edge 60 Fusion 5G

अगर आपकी पार्टनर को स्मार्टफोन्स का शौक है, तो Motorola Edge 60 Fusion 5G (कीमत 20,999 रुपये) एक शानदार गिफ्ट साबित होगा. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 50MP डुअल रियर कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है ताकि हर फेस्टिव मोमेंट परफेक्ट क्लिक में कैद हो सके. 5500mAh बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग के साथ यह फोन Dimensity 7400 प्रोसेसर पर चलता है जो दिनभर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है.

Realme P3 Pro 5G

21,999 रुपये की कीमत वाला Realme P3 Pro 5G अपने ग्लो-इन-द-डार्क डिजाइन से हर किसी का ध्यान खींच लेता है. इसमें Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट, 6000mAh की दमदार बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग दी गई है.

Sony IMX896 OIS कैमरा खूबसूरत तस्वीरें लेने में मदद करता है जबकि IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस इसे टिकाऊ और भरोसेमंद बनाते हैं. ये एक ऐसा गिफ्ट है जो दिखने में भी आकर्षक और इस्तेमाल में भी दमदार है.

boAt Nirvana Zenith Pro TWS

सिर्फ 2,699 रुपये में मिलने वाले boAt Nirvana Zenith Pro TWS ईयरबड्स प्रीमियम साउंड क्वालिटी के साथ 50dB हाइब्रिड ANC और Hi-Res ऑडियो सपोर्ट देते हैं. इनका 80 घंटे का प्ले टाइम और सिर्फ 10 मिनट की ASAP चार्जिंग में 250 मिनट का बैकअप इन्हें खास बनाता है. अपने पार्टनर के साथ लंबी ड्राइव या रोमांटिक म्यूज़िक सेशन के लिए ये बेस्ट चॉइस है.

Elista Amrit Alkaline Water Purifier

19,999 रुपये की कीमत वाला Elista Amrit Alkaline Water Purifier सिर्फ एक वॉटर प्यूरीफायर नहीं, बल्कि एक हेल्थ गिफ्ट है. इसमें 9-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम, UV और UF टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टेंट हॉट वॉटर डिस्पेंसर (95°C तक) मौजूद है. चाइल्ड लॉक फीचर, डिजिटल TDS डिस्प्ले और Active Copper Chamber के साथ यह पानी को मैग्नीशियम, कैल्शियम और ज़िंक जैसे जरूरी मिनरल्स से भर देता है ताकि हर घूंट बने हेल्दी.

Elista Shuddh Alkaline Water Purifier

14,999 रुपये में मिलने वाला Elista Shuddh Alkaline Purifier 7-स्टेज फिल्ट्रेशन और 4-लीटर टैंक के साथ आता है. इसका Toughened Glass डिजाइन इसे आधुनिक किचन का परफेक्ट हिस्सा बनाता है. यह पानी को 8.2 pH लेवल तक अल्कलाइन रखता है और एंटीऑक्सिडेंट वाटर से डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है. हेल्थ-कॉन्शियस पार्टनर के लिए यह एक सोच-समझकर चुना गया गिफ्ट है.

QCY SP7 Bluetooth Speaker

अगर आप दोनों को म्यूज़िक पसंद है तो 5,499 रुपये में मिलने वाला QCY SP7 Bluetooth Speaker एक बेहतरीन चॉइस है. इसमें 40W आउटपुट, क्वाड ड्राइवर्स और ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है. IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग, 14 घंटे की बैटरी लाइफ और RGB लाइटिंग इफेक्ट्स इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

