एक मोबाइल फोन बनाने में कितना समय लगता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है आपका स्मार्टफोन?

How Smartphones Are Made: आज के दौर में मोबाइल फोन एक सबकी जरूरत बन गई है. किसी को फोन करके तुरंत जानकारी लेनी हो या फिर कहीं पेमेंट करना हो, हर काम मिनटों में ही हो जाता है. ऐसे में क्या आपने सोचा है कि जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं, उस एक स्मार्टफोन को बनाने में कितना समय लगता है और वह कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 से भी ज्यादा अलग-अलग पार्ट्स से मिलकर एक स्मार्टफोन तैयार होता है. अधिकतम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, ऐसे में आइए आपको बताते हैं कैसे एक स्मार्टफोन फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है.

पहले होती है सोच और डिजाइन

किसी भी फोन को बनाने से पहले कंपनी के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स पुराने एक्सिस्टिंग मॉडल्स को देखकर उसमें कमियां निकालते हैं और फिर नए फोन को बनाने का डिजाइन तैयार करते हैं. इसमें वे हर चीज ट्राई करते हैं, जैसे कि फोन के गिरने पर वह कितना टूटेगा, कहां से क्रैक आएगा, कितने टेम्परेचर तक वह गर्मी झेलेगा. ये पूरी चीजें फोन के बनने से पहले ही कंप्यूटर पर की जाती हैं.

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फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है फोन?

एक मोबाइल को बनाने में 60 से भी ज्यादा पार्ट्स को जोड़ा जाता है. जी हां, एक 5 से 6 इंच का स्मार्टफोन 60 अलग-अलग पार्ट्स से मिलाकर तैयार किया जाता है. ये सारे पार्ट्स दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से मंगवाए जाते हैं. इन सभी पार्ट्स को मशीन के जरिए ऐड किया जाता है. पहले मदरबोर्ड यानी मुख्य सर्किट बोर्ड तैयार होता है जिस पर सोल्डरिंग के जरिए छोटे-छोटे पुर्जे जोड़े जाते हैं. फिर स्क्रीन लगाई जाती है, उसके बाद कैमरा, बैटरी और बाकी हिस्से एक-एक करके जुड़ते हैं. इन पार्ट्स को जोड़ने के बाद इसमें कॉल, मैसेज, चैटिंग और वीडियो कॉल समेत कई चीजों पर काम किया जाता है.

आखिरी, लेकिन सबसे जरूरी कदम

मोबाइल फोन में मशीन के जरिए इन चीजों को ऐड करने के बाद इसका टेस्ट किया जाता है. टेस्ट करने के लिए एक नए फोन को 200 बार गिराया जाता है. इसके अलावा फोन की बैटरी कितनी देर चलती है, टचस्क्रीन सही काम कर रही है या नहीं, वाई-फाई और नेटवर्क ठीक से पकड़ रहा है या नहीं, यह सब भी चेक किया जाता है. जो फोन जांच में पास होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है और फिर पैकिंग होती है.

इन प्रोसेस को हजारों बार टेस्ट करने के बाद यह तय किया जाता है कि अब फोन मार्केट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले फोन एक्सेसरीज जैसे कि चार्जर और इयरफोन के साथ इसे बॉक्स में पैक कर मार्केट में उतारा जाता है. कई कंपनियां फोन के मार्केट में आने के बाद 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देती हैं. इसके बाद हवाई जहाज या समुद्री जहाज से ये फोन दुनियाभर के गोदामों तक पहुंचते हैं और फिर दुकानों तक आते हैं.

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