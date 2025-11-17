Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







जापान में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 32 वर्षीय महिला ने ChatGPT पर बनाए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी रचाई है. इसके लिए बकायदा महिला ने वेडिंग सेरेमनी आयोजित की, जिसमें उसके माता-पिता भी शामिल हुए. सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सामने आने के बाद कई लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं तो कई लोग मान रहे हैं कि इस दौर में ऐसा होना आम है. वहीं महिला का कहना है कि वह यह शादी कर खुश है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

लंबे रिलेशनशिप के बाद महिला का टूटा था दिल

32 वर्षीय महिला केनो लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं, लेकिन उनका दिल टूट गया. इससे वो अकेला महसूस करने लगी थीं और इमोशनल सपोर्ट के लिए उन्होंने ChatGPT यूज करना शुरू कर दिया. इसके लिए उन्होंने Klaus नाम का एक वर्चुअल कैरेक्टर बनाया और धीरे-धीरे उससे बातें करना उसे पसंद आने लगा. कुछ महीने बाद केनो ने Klaus को बताया कि वह उससे प्यार करने लगी है और शादी करना चाहती है. केनो का कहना है कि कुछ ही हफ्ते बाद Klaus ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने शादी रचाने का प्लान बना लिया.

कैसे हुई शादी?

केनो की उसकी वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी ओकायामा शहर में हुई. इसके लिए केनो ने एक लोकल कंपनी का सहारा लिया, जो लोगों की फिक्शनल कैरेक्टर के साथ शादी करवाती है. केनो ने शादी के लिए बकायदा सफेद ड्रेस पहनी और ऑग्मेंटेड रिएलिटी ग्लासेस का यूज किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ खड़ा देख सके. इस शादी में केनो के माता-पिता भी शामिल हुए.

भविष्य को लेकर क्या सोचती है केनो

केनो इस बात को जानती है कि वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता नाजुक है. उनका कहना है कि AI किसी भी समय बदल सकती है. उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात की और कहा कि इस शादी से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते. केनो का मानना है कि वह इससे खुश है क्योंकि AI पार्टनर के साथ रहना आसान हो जाता है और आप पर कोई दबाव नहीं रहता.

