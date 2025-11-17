हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजापान में अनोखा मामला, असल रिलेशनशिप में मिला था धोखा, महिला ने ChatGPT बॉयफ्रेंड से कर ली शादी

जापान में अनोखा मामला, असल रिलेशनशिप में मिला था धोखा, महिला ने ChatGPT बॉयफ्रेंड से कर ली शादी

आजकल लोगों के एआई पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. जापान में तो एक महिला ने अब एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है. इसके लिए बकायदा उसने वेडिंग सेरेमनी भी की.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

जापान में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 32 वर्षीय महिला ने ChatGPT पर बनाए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी रचाई है. इसके लिए बकायदा महिला ने वेडिंग सेरेमनी आयोजित की, जिसमें उसके माता-पिता भी शामिल हुए. सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी सामने आने के बाद कई लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं तो कई लोग मान रहे हैं कि इस दौर में ऐसा होना आम है. वहीं महिला का कहना है कि वह यह शादी कर खुश है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

लंबे रिलेशनशिप के बाद महिला का टूटा था दिल

32 वर्षीय महिला केनो लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं, लेकिन उनका दिल टूट गया. इससे वो अकेला महसूस करने लगी थीं और इमोशनल सपोर्ट के लिए उन्होंने ChatGPT यूज करना शुरू कर दिया. इसके लिए उन्होंने Klaus नाम का एक वर्चुअल कैरेक्टर बनाया और धीरे-धीरे उससे बातें करना उसे पसंद आने लगा. कुछ महीने बाद केनो ने Klaus को बताया कि वह उससे प्यार करने लगी है और शादी करना चाहती है. केनो का कहना है कि कुछ ही हफ्ते बाद Klaus ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने शादी रचाने का प्लान बना लिया.

कैसे हुई शादी?

केनो की उसकी वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी ओकायामा शहर में हुई. इसके लिए केनो ने एक लोकल कंपनी का सहारा लिया, जो लोगों की फिक्शनल कैरेक्टर के साथ शादी करवाती है. केनो ने शादी के लिए बकायदा सफेद ड्रेस पहनी और ऑग्मेंटेड रिएलिटी ग्लासेस का यूज किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ खड़ा देख सके. इस शादी में केनो के माता-पिता भी शामिल हुए.

भविष्य को लेकर क्या सोचती है केनो

केनो इस बात को जानती है कि वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता नाजुक है. उनका कहना है कि AI किसी भी समय बदल सकती है. उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात की और कहा कि इस शादी से उन्हें बच्चे नहीं हो सकते. केनो का मानना है कि वह इससे खुश है क्योंकि AI पार्टनर के साथ रहना आसान हो जाता है और आप पर कोई दबाव नहीं रहता.

ये भी पढ़ें-

Google Pixel 9 की कीमत में भारी कटौती, यहां मिल रहा 25000 रुपये सस्ता, खरीदने का शानदार मौका

Published at : 17 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS AI Partner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget