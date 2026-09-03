Samsung Galaxy Z Fold8 और vivo S2 – विवरण, कीमत और त्योहार पर खास EMI ऑफर

पुणे, 02 सितंबर 2026: जन्माष्टमी नए आरंभ और खुशियों का उत्सव मनाने का अवसर है, और इस मौके पर स्मार्टफोन उपहार में देना भी एक खास तरीका बन गया है. चाहे आप किसी टेक्नोलॉजी प्रेमी के लिए प्रीमियम फोल्डेबल फोन चुन रहे हों या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टाइलिश मिड-रेंज डिवाइस, यह जन्माष्टमी गिफ्टिंग गाइड Samsung Galaxy Z Fold8 और vivo S2 के विवरण, कीमत और आसान EMI ऑफर्स की जानकारी देता है, ताकि खरीदार सोच-समझकर सही विकल्प चुन सकें.

Galaxy Z Fold8 अपने अनोखे फोल्डेबल डिजाइन, बड़े AMOLED डिस्प्ले और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ खास पहचान बनाता है. यह काम और मनोरंजन, दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है.

vivo S2 स्लिम डिजाइन, शानदार AMOLED स्क्रीन और दमदार कैमरा क्षमताओं के साथ अधिक किफायती कीमत में बेहतर अनुभव प्रदान करता है.

दोनों डिवाइस बजाज फाइनेंस की आसान EMI लोन सुविधा के जरिए खरीदे जा सकते हैं. इसके तहत 5 लाख रुपये तक का लोन, 40 महीने तक की फ्लेक्सिबल अवधि और 4,000 से अधिक शहरों में 1.5 लाख से ज्यादा पार्टनर स्टोर्स तक पहुंच मिलती है.

मुख्य विवरण एक नजर में

Samsung Galaxy Z Fold8

कीमत: 1,80,249 रुपये (12GB + 256GB), 2,00,849 रुपये (12GB + 512GB)

1,80,249 रुपये (12GB + 256GB), 2,00,849 रुपये (12GB + 512GB) डिस्प्ले: बड़ा फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट के साथ

बड़ा फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट के साथ प्रोसेसर: फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिपसेट

फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन चिपसेट कैमरा: हाई MP सेंसर वाला मल्टी-लेंस कैमरा सेटअप

हाई MP सेंसर वाला मल्टी-लेंस कैमरा सेटअप बैटरी: 4,800 mAh, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ

4,800 mAh, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ खास फीचर्स: फोल्डेबल डिजाइन, S Pen सपोर्ट और मल्टीटास्किंग की सुविधा

Vivo S2

कीमत: 39,999 रुपये (8GB + 128GB), 44,999 रुपये (8GB + 256GB)

डिस्प्ले: AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट के साथ

प्रोसेसर: रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतर मिड-रेंज चिपसेट

कैमरा: हाई-रिजॉल्यूशन फ्रंट और रियर कैमरे

बैटरी: 4,500 mAh, फास्ट चार्जिंग के साथ

खास फीचर्स: स्लिम डिजाइन और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को बेहतर बनाने वाले फीचर्स

दोनों स्मार्टफोन की अपनी-अपनी खासियतें हैं. Fold 8 मल्टीटास्किंग और प्रीमियम बिल्ड के मामले में बेहतर है, जबकि S2 कैमरा क्वालिटी और किफायती कीमत पर ज्यादा ध्यान देता है.

परफॉर्मेंस और डिस्प्ले

Samsung Galaxy Z Fold8 में बड़ा फोल्डेबल AMOLED डिस्प्ले है, जो एक कॉम्पैक्ट फोन से टैबलेट जैसी बड़ी स्क्रीन में बदल जाता है. यह प्रोडक्टिविटी, मीडिया देखने और एक साथ कई काम करने के लिए बेहतर है. हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग स्मूथ रहती है और टच बहुत रेस्पॉन्सिव है.

vivo S2 में सामान्य AMOLED डिस्प्ले है, जो शानदार रंग और साफ तस्वीर देता है. यह रोजमर्रा के इस्तेमाल, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के लिए अच्छा है. इसका स्लिम डिजाइन इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने में आसान बनाता है.

कैमरा क्षमताएं

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में वाइड, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो सेंसर वाला बहुउपयोगी मल्टी-लेंस कैमरा सिस्टम दिया गया है. यह एडवांस्ड कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रोफेशनल स्तर के मैनुअल कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है. इसका फोल्डेबल डिजाइन अलग-अलग एंगल से फ़ोटो और वीडियो लेने की सुविधा भी देता है.

vivo S2 में AI से बेहतर की गई सुविधाओं, हाई-रिजॉल्यूशन सेंसर और कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन के साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पर खास जोर दिया गया है. इसका फ्रंट कैमरा प्राकृतिक स्किन टोन के साथ साफ़ सेल्फी लेने के लिए तैयार किया गया है, जिससे यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है.

बैटरी और चार्जिंग

Galaxy Z Fold8 में 4,800 mAh की बैटरी है, जो फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. बड़ी स्क्रीन और शक्तिशाली प्रोसेसर को देखते हुए, इसकी बैटरी को ज्यादा इस्तेमाल के लिए बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है.

vivo S2 में 4,500 mAh की बैटरी है, जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इससे दिनभर जरूरत पड़ने पर फोन को जल्दी चार्ज किया जा सकता है. इसका मिड-रेंज प्रोसेसर कम पावर इस्तेमाल करता है, जिससे बैटरी पूरे दिन बेहतर तरीके से चलती है.

कीमत और त्योहार पर खास ऑफर

इस जन्माष्टमी पर स्मार्टफोन गिफ्ट करना किफायती हो गया है, क्योंकि ग्राहकों को बजाज फाइनेंस से आसान फाइनेंस विकल्प मिल रहे हैं. टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले किसी खास व्यक्ति के लिए प्रीमियम Galaxy Z Fold8 चुनें या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टाइलिश Vivo S2, खरीदार जीरो डाउन पेमेंट, कम मासिक EMI और त्योहार पर खास छूट जैसे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. इन ऑफर्स के साथ त्योहार को एक खास और लंबे समय तक याद रहने वाले तोहफे के साथ मनाना आसान हो जाता है.

Samsung Galaxy Z Fold8

12GB + 256GB: 1,80,249 रुपये

12GB + 512GB: 2,00,849 रुपये

चुनिंदा मॉडल्स पर ज़ीरो डाउन पेमेंट

4,506 रुपये से शुरू होने वाली आसान EMI

अवधि: 3–40 महीने

चुनिंदा फ़ोन्स पर 60% तक की छूट

Vivo S2

8GB + 128GB: 39,999 रुपये

8GB + 256GB: 44,999 रुपये

चुनिंदा मॉडल पर जीरो डाउन पेमेंट

1,667 रुपये से शुरू होने वाली आसान EMI

अवधि: 3–24 महीने

चुनिंदा फ़ोन्स पर 60% तक की छूट

डिस्क्लेमर: कीमतें उपलब्धता, ऑफर्स और स्थान के आधार पर बदल सकती हैं. खरीदारी करने से पहले नवीनतम कीमत जरूर जांच लें.

आसान EMI पर खरीदारी कैसे करें?

किसी भी डिवाइस को आसान EMI पर लेना एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसे सुविधा को ध्यान में रख कर बनाया गया है. 4,000+ शहरों में 1.5 लाख+ पार्टनर स्टोर्स की सुविधा के साथ, खरीदार अपने फाइनेंस का प्रबंधन करते हुए आसान और ग्राहक-अनुकूल अनुभव का लाभ उठा सकते हैं.

उपलब्ध डिवाइस देखने के लिए बजाज फाइनेंस की वेबसाइट या नजदीकी पार्टनर स्टोर पर जाएं.

पसंदीदा स्मार्टफोन और वेरिएंट चुनें.

चेकआउट के समय आसान EMI का विकल्प चुनें.

कम से कम दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पूरा करें और तुरंत KYC वेरिफिकेशन कराएं.

मंजूरी मिलने के बाद, बजट और पुनर्भुगतान सुविधा के अनुसार अवधि चुनें.

डिवाइस स्टोर से लें या अपने पते पर डिलीवरी करवाएँ.

यह फ्लेक्सिबल सुविधा खरीदारों को अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी का आनंद लेने में मदद करती है. जो खरीदार मल्टीटास्किंग क्षमताओं वाले प्रीमियम फोल्डेबल फोन की तलाश में हैं, उनके लिए Samsung Galaxy Z Fold8 एक बेहतरीन विकल्प है. वहीं, जो लोग कैमरा क्वालिटी और किफायती कीमत को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए Vivo S2 बेहतर वैल्यू प्रदान करता है. दोनों डिवाइस बजाज फाइनेंस की आसान EMI लोन सुविधा के जरिए उपलब्ध हैं, जिससे त्योहार के मौके पर बजट के अनुकूल और सुविधाजनक तरीके से गिफ्ट खरीदना आसान हो जाता है.

बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में

बजाज फाइनेंस लिमिटेड (BFL), बजाज फिनसर्व लिमिटेड की सहायक कंपनी है. यह भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के साथ पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-D) है और इसेNBFC-निवेश एवं ऋण कंपनी (NBFC-ICC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. BFL के पास कंज्यूमर लोन, SME फाइनेंस, कमर्शियल लेंडिंग, ग्रामीण ऋण, फिक्स्ड डिपॉजिट और पेमेंट्स जैसी विविध सेवाएं हैं, जो वेब, ऐप और 4,000+ स्थानों के माध्यम से उपलब्ध हैं. कंपनी 124.43 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवाएं देती है. एक FinAI कंपनी के रूप में, BFL टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स के स्मार्ट इस्तेमाल के जरिए लगातार नए समाधान विकसित करने पर ध्यान देती है, ताकि ग्राहकों को आसान, सरल और व्यक्तिगत अनुभव मिल सके. BFL को लंबी अवधि की उधारी के लिए AAA/Stable, अल्पावधि की उधारी के लिएA1+ और अपने FD प्रोग्राम के लिए CRISIL AAA/Stable एवं [ICRA]AAA(Stable) की सर्वोच्च घरेलू क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है. S&P Global Ratings ने इसे लंबी अवधि के लिए BBB/Stable और अल्पावधि के लिए A-2 की रेटिंग दी है. Moody’s Ratings ने इसे स्थिर आउटलुक के साथ ‘Baa3 Corporate Family Rating’ प्रदान की है.

डिस्क्लेमर: यह एक प्रायोजित आर्टिकल है. ABP Network Pvt. Ltd. और/या ABP Live इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता/करते हैं और न ही उनसे सहमत है/हैं. पाठकों को विवेक से फैसले लेने की सलाह दी जाती है.