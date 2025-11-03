आपका ईमेल हैक हो गया? देर होने से पहले ऐसे वापस पाएं अपना अकाउंट नहीं तो सबकुछ हो जाएगा गायब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Email Tips: आज के डिजिटल दौर में ईमेल सिर्फ संदेश भेजने का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि यह हमारी पर्सनल जानकारी, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स जैसी संवेदनशील जानकारियों का केंद्र बन चुका है. ऐसे में अगर किसी हैकर के हाथ आपका ईमेल अकाउंट लग जाए तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता है. ईमेल हैकिंग आमतौर पर फिशिंग लिंक, कमजोर पासवर्ड, डेटा ब्रीच, मालवेयर या असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क के कारण होती है.

ईमेल हैक हो जाए तो क्या करें?

सबसे पहले तुरंत पासवर्ड बदलें. कोशिश करें कि नया पासवर्ड किसी सुरक्षित डिवाइस से सेट करें. पासवर्ड में अक्षर, अंक और सिंबल्स का प्रयोग करें और इसे यूनिक बनाएं. यदि आप लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं तो Forgot Password ऑप्शन के जरिए अपने रिकवरी ईमेल या मोबाइल नंबर से पासवर्ड रीसेट करें.

इसके बाद अपने उन सभी अकाउंट्स को चेक करें जो उस ईमेल से जुड़े हैं जैसे कि सोशल मीडिया, बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट्स. हैकर आपके पुराने पासवर्ड का इस्तेमाल इन प्लेटफॉर्म्स पर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर जगह पासवर्ड तुरंत बदलें.

अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को भी सूचित करें. कई बार हैकर आपके अकाउंट से स्पैम या फिशिंग ईमेल भेजते हैं. अपने दोस्तों और सहयोगियों को बताएं कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. साथ ही, ईमेल की सेटिंग्स और फॉरवर्डिंग रूल्स जरूर जांचें हो सकता है हैकर ने ऑटो-फॉरवर्डिंग या रिकवरी ईमेल एड्रेस बदल दिया हो.

Gmail, Yahoo और Outlook का अकाउंट कैसे रिकवर करें

हर ईमेल सर्विस का अपना अलग रिकवरी प्रोसेस होता है और इसके लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें. किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये अक्सर स्कैम साबित होती हैं.

Gmail के लिए:

Google की Account Recovery Page पर जाएं और अपना ईमेल दर्ज करें. स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें जैसे पुराना पासवर्ड डालना या रिकवरी ईमेल/फोन से वेरिफिकेशन करना.

एक्सेस मिलने के बाद नया पासवर्ड बनाएं और Google Security Checkup करें ताकि अनजान डिवाइस या ऐप्स को हटाया जा सके और 2-Step Verification ऑन किया जा सके.

Yahoo Mail के लिए:

Yahoo की Sign-in Helper Page पर जाएं और अपना ईमेल या रिकवरी नंबर डालें. एक वेरिफिकेशन कोड या अकाउंट की के माध्यम से अपनी पहचान की पुष्टि करें. लॉगइन के बाद नया पासवर्ड बनाएं और अकाउंट सिक्योरिटी पेज में जाकर हाल की गतिविधि और रिकवरी डिटेल्स चेक करें. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 2-Step Verification सक्रिय करें.

Outlook के लिए:

Microsoft की Account Recovery Page पर जाएं और अपना ईमेल, फोन नंबर या Skype ID दर्ज करें. लिंक्ड रिकवरी विकल्पों से अपनी पहचान सत्यापित करें.

अगर आप रिकवरी जानकारी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो Account Recovery Form भरें और स्वामित्व साबित करने के लिए अधिकतम जानकारी दें.

पासवर्ड रीसेट करने के बाद Security Dashboard में हाल के साइन-इन, जुड़े डिवाइस और टू-स्टेप वेरिफिकेशन की जांच करें.

अपने ईमेल को भविष्य में कैसे सुरक्षित रखें

हमेशा मजबूत पासवर्ड, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और विश्वसनीय सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें. साथ ही, किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान ईमेल से सावधान रहें. थोड़ी सतर्कता अपनाकर आप अपने ईमेल और निजी डेटा को हैकर्स से बचा सकते हैं.

