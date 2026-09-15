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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar से चलानी है Washing Machine? जानें कितने पैनल होंगे जरूरी

Solar से चलानी है Washing Machine? जानें कितने पैनल होंगे जरूरी

बढ़ते बिजली बिल के बीच अब कई घरों में रोजमर्रा के कामों के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप वॉशिंग मशीन को भी सोलर से चलाने का सोच रहे हैं तो जानिए कितने पैनल की जरूरत होगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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  • सोलर उत्पादन धूप, मौसम और पैनल की दिशा जैसे कारकों पर निर्भर करता है.

बिजली की बढ़ती जरूरत और महंगे बिल के बीच सोलर पावर अब घरों में भी तेजी से इस्तेमाल की जा रही है. लोग रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को सोलर से चलाने के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. वॉशिंग मशीन भी इन्हीं अप्लायंस में शामिल है, जिसे चलाने के लिए कितनी सोलर पावर चाहिए, यह जानना आपके लिए भी काम का हो सकता है. ऐसे में अगर आप वॉशिंग मशीन को भी सोलर से चलाने का सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए कितने सोलर पैनल चाहिए होंगे. वॉशिंग मशीन की बिजली खपत और सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर पैनल की जरूरत अलग हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि Solar से वॉशिंग मशीन चलाने के लिए कितने पैनल जरूरी होंगे. 

एक वॉशिंग मशीन को कितनी बिजली चाहिए?

किसी अप्लायंस की बिजली खपत जानने के लिए उसकी पावर रेटिंग देखी जा सकती है. अगर रेटिंग एम्पियर में दी गई है और सर्किट का वोल्टेज पता है, तो एम्पियर को वोल्ट से मिलाकर वाट निकाला जा सकता है. इसके बाद रोजाना इस्तेमाल के घंटों के हिसाब से बिजली की खपत को kWh में बदला जा सकता है. जैसे105 kWh सालाना बिजली इस्तेमाल करने वाली वॉशिंग मशीन करीब 0.29 kWh बिजली रोजाना इस्तेमाल करती है. 

Solar से वॉशिंग मशीन चलाने के लिए कितने पैनल जरूरी होंगे?

अगर कोई वॉशिंग मशीन पूरे साल में करीब 105 kWh बिजली खर्च करती है, तो उसकी रोजाना बिजली खपत लगभग 0.29 kWh होगी. ऐसे में 400W का एक सोलर पैनल सालभर में करीब 572 kWh बिजली बना सकता है. इस हिसाब से एक ही सोलर पैनल वॉशिंग मशीन की पूरे साल की बिजली जरूरत पूरी करने के लिए काफी है, लेकिन सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली धूप, मौसम, पैनल की दिशा, तापमान और छाया के हिसाब से कम-ज्यादा हो सकती है. 

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सोलर सिस्टम लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

सोलर सिस्टम लगाते समय सबसे पहले वॉशिंग मशीन की सालाना बिजली खपत को देखना चाहिए. साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि पैनल पर लिखी क्षमता और उससे मिलने वाली असली बिजली अलग हो सकती है. धूप, मौसम, पैनल की दिशा और उस पर पड़ने वाली छाया का भी बिजली उत्पादन पर असर पड़ता है. अगर सोलर सिस्टम ग्रिड से नहीं जुड़ा है और वॉशिंग मशीन को रात या कम धूप में चलाना है, तो बैटरी और इन्वर्टर की जरूरत पड़ सकती है. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 15 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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Washing Machine Solar Panels TECH NEWS HINDI
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