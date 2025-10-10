हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है स्मार्ट टीवी तो कर लें ये काम, दूर हो जाएगी समस्या

बार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है स्मार्ट टीवी तो कर लें ये काम, दूर हो जाएगी समस्या

कई बार स्मार्ट टीवी में कोई दिक्कत आ जाती है, जिसके बाद यह अपने आप ऑन-ऑफ होने लगता है. अगर आपके टीवी में ऐसी परेशानी है तो कुछ आसान तरीकों से इन्हें दूर किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 11:45 AM (IST)
स्मार्ट टीवी आज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गए हैं. इनमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जिनसे इन्हें दूसरे कामों में भी यूज किया जा सकता है. हालांकि, कई बार इनमें कुछ दिक्कत आ जाती है और ये अपने आप ऑन-ऑफ होने लगते हैं. अगर आपके स्मार्ट टीवी में भी ऐसी समस्या आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह कोई बड़ी समस्या नहीं है और कुछ आसान तरीकों से इसका समाधान किया जा सकता है. आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं.

टीवी को करें अनप्लग

अगर आपका टीवी बार-बार ऑन-ऑफ हो रहा है तो सबसे पहले एक आसान तरीके से इसका समाधान निकालने की कोशिश करें. इसके लिए टीवी को सॉकेट से अनप्लग कर लें. इसके बाद 10 सेकंड तक टीवी की पावर बटन को दबाकर रखें और फिर इसका प्लग लगा दें.

वाई-फाई से डिस्कनेक्ट कर लें

कई बार स्मार्ट टीवी के स्मार्ट फीचर ही इसमें दिक्कत करने लगे हैं. अगर आपका टीवी अलेक्सा, गूगल होम या किसी दूसरे स्मार्ट होम डिवाइस से कनेक्टेड है तो इसे डिस्कनेक्ट कर लें. हो सकता है कि इन डिवाइस के ऑटोमेशन के कारण टीवी ऑन या ऑफ हो रहा हो. 

पावर टाइमर चेक करें

कई स्मार्ट टीवी में टाइमर का फीचर आता है, जो एक तय समय पर टीवी को ऑफ कर देता है. अगर आपका टीवी रोजाना किसी विशेष समय पर ही बंद होता है तो हो सकता है कि उसका टाइमर सेट हो. अगर ऐसा है तो रिमोट से टाइमर को बंद कर दें.

फर्मवेयर अपडेट करें

कई बार किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के चलते भी टीवी अपने आप बंद हो सकता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसके फर्मवेयर को अपडेट कर लें. कई टीवी में इसे मैनुअली अपडेट करना पड़ता है. अगर टीवी के लिए कोई फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल है तो इसे इंस्टॉल कर लें.

फैक्ट्री रिसेट भी है एक ऑप्शन

अगर ऊपर बताए गए किसी भी तरीके से टीवी में आ रही ऑन-ऑफ होने की दिक्कत दूर नहीं हो रही है तो इसे फैक्ट्री रिसेट किया जा सकता है. याद रखें कि ऐसा करने के बाद आपको टीवी में अपना अकाउंट फिर से लॉग इन करना होगा. 

Published at : 10 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Embed widget