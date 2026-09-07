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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Solar Panel लगने के बाद भी पड़ती है Inverter Battery की जरूरत? जानें सच

क्या Solar Panel लगने के बाद भी पड़ती है Inverter Battery की जरूरत? जानें सच

Solar Panel लगने के बाद भी क्या Inverter और Battery की जरूरत होती है? जानिए कब बैटरी जरूरी है और सोलर सिस्टम बिना बैटरी के कैसे काम करता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 07 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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आजकल बिजली का बिल कम करने और बिजली कटौती से राहत पाने के लिए घरों में Solar Panel लगवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन सोलर पैनल लगवाने के बाद एक सवाल अक्सर सामने आता है क्या अब Inverter और Battery की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसका जवाब पूरी तरह आपके सोलर सिस्टम के टाइप और जरूरत पर निर्भर करता है.

Solar Panel आखिर करता क्या है?

सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है. पैनल से पैदा होने वाली बिजली को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए सिस्टम में इन्वर्टर लगाया जाता है. दिन में जब धूप होती है, तब सोलर पैनल घर के डिवाइसों को बिजली दे सकता है.

लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है सोलर पैनल खुद बिजली स्टोर नहीं करता है. यानी शाम या रात में जब सूरज नहीं होता, तब पैनल से सीधे बिजली नहीं मिलेगी.

क्या Battery हमेशा जरूरी होती है?

ऐसा नहीं है. दरअसल, अगर आपका सिस्टम On-Grid Solar System है तो आमतौर पर अलग से बैटरी की जरूरत नहीं होती. इसमें सोलर पैनल और ग्रिड के बीच इन्वर्टर के जरिए बिजली का फ्लो बना रहता है.

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दिन में सोलर से बनने वाली बिजली घर में इस्तेमाल की जाती है. जरूरत से ज्यादा बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है और कम बिजली बनने पर ग्रिड से बिजली ली जाती है. ऐसे सिस्टम में बैटरी लगाने से एक्सट्रा खर्च बढ़ जाता है. हालांकि, बिजली कटने के दौरान नॉर्मल On-Grid सिस्टम काम करना बंद कर देता है, इसलिए ये बैकअप का ऑप्शन नहीं है.

बिजली कटौती होती है तो Battery काम आती है

अगर आपके इलाके में बिजली कटौती आम है और आप चाहते हैं कि पंखे, लाइट, टीवी या दूसरे जरूरी डिवाइस बिजली जाने के बाद भी चलते रहें तो Battery Backup वाला Solar System ज्यादा काम का हो सकता है. ऐसे सिस्टम में सोलर से मिलने वाली एक्सट्रा बिजली बैटरी में स्टोर की जा सकती है. रात में या बिजली कटने पर इसी स्टोर की गई बिजली का इस्तेमाल किया जाता है.

Hybrid Solar System क्या है?

Hybrid Solar System उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें बिजली का बिल भी कम करना है और पावर कट के समय बैकअप भी चाहिए. इसमें Solar Panel, Inverter, Battery और Grid को एक साथ जोड़ा जाता है. दिन में सोलर बिजली घर के काम आती है और अतिरिक्त बिजली बैटरी में स्टोर हो सकती है. जरूरत पड़ने पर बैटरी बैकअप देती है जबकि ग्रिड भी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 07 Sep 2026 08:41 AM (IST)
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Solar Panel TECH NEWS HINDI
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