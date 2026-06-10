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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स की हुई मौज! अब एक ही WhatsApp ऐप में चला सकेंगे दो अकाउंट, जानिए कैसे

iPhone यूजर्स की हुई मौज! अब एक ही WhatsApp ऐप में चला सकेंगे दो अकाउंट, जानिए कैसे

WhatsApp for iPhone Users: इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना बार-बार लॉगिन किए आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर स्विच कर सकेंगे.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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  • दोनों अकाउंट की चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स अलग होंगी।

WhatsApp for iPhone Users: iPhone इस्तेमाल करने वाले WhatsApp यूजर्स के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही सुविधा आखिरकार आ गई है. अब iPhone पर एक ही WhatsApp ऐप के अंदर दो अलग-अलग अकाउंट इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके लिए न तो WhatsApp Business ऐप डाउनलोड करने की जरूरत होगी और न ही किसी दूसरे फोन का सहारा लेना पड़ेगा.

एक फोन में पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर का आसान इस्तेमाल

आज के समय में कई लोग निजी और ऑफिस के काम के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं. पहले iPhone यूजर्स को दोनों नंबरों पर WhatsApp चलाने के लिए WhatsApp Business ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर दूसरा डिवाइस रखना पड़ता था. नए अपडेट के बाद दोनों अकाउंट एक ही ऐप में मैनेज किए जा सकेंगे.

इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना बार-बार लॉगिन किए आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर स्विच कर सकेंगे. इससे काम और निजी बातचीत को अलग रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

iPhone में दूसरा WhatsApp अकाउंट कैसे जोड़ें?

दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले ऐप की Settings में जाएं. वहां प्रोफाइल नाम के पास दिखाई देने वाले एरो आइकन पर टैप करें. इसके बाद Add Account ऑप्शन चुनें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

प्रोसेस पूरी होने के बाद दूसरा नंबर भी उसी WhatsApp ऐप में एक्टिव हो जाएगा और आप जरूरत के अनुसार दोनों अकाउंट के बीच आसानी से स्विच कर पाएंगे.

दोनों अकाउंट की सेटिंग्स रहेंगी अलग

WhatsApp ने इस फीचर को इस तरह डिजाइन किया है कि दोनों अकाउंट पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करेंगे. यानी हर अकाउंट की चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी सेटिंग्स और अन्य विकल्प अलग-अलग रहेंगे.

यूजर्स चाहें तो दोनों अकाउंट के लिए अलग नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं जिससे यह पहचानना आसान होगा कि कौन-सा मैसेज पर्सनल नंबर पर आया है और कौन-सा वर्क अकाउंट पर.

दूसरे नंबर की होगी जरूरत

इस फीचर का लाभ उठाने के लिए आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर होना जरूरी है. यह नंबर फिजिकल SIM कार्ड या iPhone में सपोर्टेड eSIM के रूप में हो सकता है. नंबर वेरिफाई होने के बाद दोनों अकाउंट एक ही ऐप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

Android जैसा अनुभव अब iPhone पर भी

Android यूजर्स को यह सुविधा काफी समय पहले मिल चुकी थी. अब WhatsApp ने iPhone में भी यह फीचर उपलब्ध कराकर दोनों प्लेटफॉर्म के बीच फीचर गैप को काफी हद तक कम कर दिया है.

धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट

WhatsApp ने इस फीचर को दुनिया भर के iPhone यूजर्स के लिए जारी करना शुरू कर दिया है. यदि आपके फोन में अभी यह विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहले WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 10 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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