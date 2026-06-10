iPhone यूजर्स की हुई मौज! अब एक ही WhatsApp ऐप में चला सकेंगे दो अकाउंट, जानिए कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोनों अकाउंट की चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स अलग होंगी।

WhatsApp for iPhone Users: iPhone इस्तेमाल करने वाले WhatsApp यूजर्स के लिए लंबे समय से इंतजार की जा रही सुविधा आखिरकार आ गई है. अब iPhone पर एक ही WhatsApp ऐप के अंदर दो अलग-अलग अकाउंट इस्तेमाल किए जा सकेंगे. इसके लिए न तो WhatsApp Business ऐप डाउनलोड करने की जरूरत होगी और न ही किसी दूसरे फोन का सहारा लेना पड़ेगा.

एक फोन में पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर का आसान इस्तेमाल

आज के समय में कई लोग निजी और ऑफिस के काम के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं. पहले iPhone यूजर्स को दोनों नंबरों पर WhatsApp चलाने के लिए WhatsApp Business ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था या फिर दूसरा डिवाइस रखना पड़ता था. नए अपडेट के बाद दोनों अकाउंट एक ही ऐप में मैनेज किए जा सकेंगे.

इस फीचर की मदद से यूजर्स बिना बार-बार लॉगिन किए आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर स्विच कर सकेंगे. इससे काम और निजी बातचीत को अलग रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

iPhone में दूसरा WhatsApp अकाउंट कैसे जोड़ें?

दूसरा WhatsApp अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले ऐप की Settings में जाएं. वहां प्रोफाइल नाम के पास दिखाई देने वाले एरो आइकन पर टैप करें. इसके बाद Add Account ऑप्शन चुनें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

प्रोसेस पूरी होने के बाद दूसरा नंबर भी उसी WhatsApp ऐप में एक्टिव हो जाएगा और आप जरूरत के अनुसार दोनों अकाउंट के बीच आसानी से स्विच कर पाएंगे.

दोनों अकाउंट की सेटिंग्स रहेंगी अलग

WhatsApp ने इस फीचर को इस तरह डिजाइन किया है कि दोनों अकाउंट पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करेंगे. यानी हर अकाउंट की चैट हिस्ट्री, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी सेटिंग्स और अन्य विकल्प अलग-अलग रहेंगे.

यूजर्स चाहें तो दोनों अकाउंट के लिए अलग नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं जिससे यह पहचानना आसान होगा कि कौन-सा मैसेज पर्सनल नंबर पर आया है और कौन-सा वर्क अकाउंट पर.

दूसरे नंबर की होगी जरूरत

इस फीचर का लाभ उठाने के लिए आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर होना जरूरी है. यह नंबर फिजिकल SIM कार्ड या iPhone में सपोर्टेड eSIM के रूप में हो सकता है. नंबर वेरिफाई होने के बाद दोनों अकाउंट एक ही ऐप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

Android जैसा अनुभव अब iPhone पर भी

Android यूजर्स को यह सुविधा काफी समय पहले मिल चुकी थी. अब WhatsApp ने iPhone में भी यह फीचर उपलब्ध कराकर दोनों प्लेटफॉर्म के बीच फीचर गैप को काफी हद तक कम कर दिया है.

धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा अपडेट

WhatsApp ने इस फीचर को दुनिया भर के iPhone यूजर्स के लिए जारी करना शुरू कर दिया है. यदि आपके फोन में अभी यह विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है तो सबसे पहले WhatsApp को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करें.

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