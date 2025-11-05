Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल ने अब सस्ते लैपटॉप की मार्केट में एंट्री की प्लानिंग बना ली है. पिछले कई सालों से सस्ती मैकबुक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा है, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कंपनी आईफोन वाले चिपसेट के साथ एक नई मैकबुक लॉन्च करेगी. रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ और जानकारी भी दी गई है. कहा जा रहा है कि ऐप्पल अगले साल की पहली छमाही में सस्ती मैकबुक लॉन्च कर सकती है.

सस्ती मैकबुक की चल रही टेस्टिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल J700 कोड नेम वाले एक नए मैकबुक मॉडल की टेस्टिंग कर रही है. कई सप्लायर्स ने इसके प्रोडक्शन को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. आमतौर पर ऐप्पल सस्ते प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती है, लेकिन इस मैकबुक की लॉन्चिंग सरप्राइजिंग नहीं है. अभी से पहले कंपनी ने किसी मैक में आईफोन की चिप यूज नहीं की है क्योंकि इनमें इतनी पावर नहीं थी, लेकिन अब आईफोन मॉडल्स में ऐसी चिप आ गई हैं, जो 2020 में लॉन्च हुई M1 चिप से कहीं पावरफुल हैं.

कितनी हो सकती है कीमत?

ऐप्पल के सस्ते मैकबुक की कीमत 1,000 डॉलर (लगभग 88,700) रुपये से कम रह सकती है और इसमें बाकी मैकबुक के कम-एडवांस्ड कंपोनेट का यूज किया जाएगा. यह मैकबुक आईफोन प्रोसेसर और लो-एंड LCD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. पहले आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सस्ते मैकबुक को 599 डॉलर (लगभग 53,000 रुपये) की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. इस लैपटॉप को खासतौर पर उन लोगों के डिजाइन किया जा रहा है, जो अधिकतर अपने सिस्टम को वेब ब्राउजिंग और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ही यूज करते हैं.

मार्केट शेयर पर पड़ सकता है असर

लैपटॉप मार्केट की बात करें तो अभी ऐप्पल के पास 9 प्रतिशत मार्केट शेयर है और यह चौथी सबसे बड़ी कंपनी है. इस मार्केट में लेनोवो पहले, HP दूसरे और डेल तीसरे स्थान पर है. सस्ता मैकबुक लॉन्च करने से ऐप्पल के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.

