हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएयरटेल के करोड़ों ग्राहकों को लगा जोर का झटका! अब नहीं मिलेगा हजारों की कीमत वाला यह फ्री सब्सक्रिप्शन

एयरटेल ने करोड़ों यूजर्स को झटका देते हुए अपने रिचार्ज के साथ परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया है. हालांकि, यूजर्स को अब Adobe Express Premium की फ्री एक्सेस दी जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 06:49 AM (IST)
Airtel के करोड़ों यूजर्स को जोर का झटका लगा है. दरअसल, कंपनी ने सबको चौंकाते हुए अपने रिचार्ज प्लान्स के साथ मिलने वाले हजारों रुपये के फ्री सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया है. कंपनी ने बताया कि अब रिचार्ज कराने पर ग्राहकों को परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा. हालांकि, एयरटेल ने यह ऑफर लॉन्च करने के समय ही बताया था कि यह लॉन्ग-टर्म फ्री बेनेफिट नहीं है और केवल लिमिटेड टाइम में ही इसका फायदा उठाया जा सकता है. 

परप्लेक्सिटी प्रो का क्या ऑफर था?

एयरटेल ने पिछले साल एक टेंपरेरी बेनेफिट के तौर पर अपने रिचार्ज प्लान्स के साथ परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन ऑफर करना शुरू किया था. इसकी कीमत 17,000 रुपये थी, लेकिन एयरटेल यूजर्स को यह फ्री में दिया जाता था. शुरुआत में ही एयरटेल ने साफ कर दिया था यह ऑफर 16 जनवरी, 2026 तक ही लागू रहेगा. अब यह ड्यूरेशन पूरी होने के बाद एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान से इस ऑफर को हटा दिया है.

क्या ऑफर क्लेम करने वाले यूजर्स पर पड़ेगा फर्क?

जिन यूजर्स ने 16 जनवरी से पहले इस ऑफर को क्लेम कर लिया, उन पर इसके बंद होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो पहले की ही तरह इस सर्विस को इंजॉय कर पाएंगे. उनका सब्सक्रिप्शन ऑफर एक्टिवेट होने की तारीख से लेकर एक साल तक वैलिड रहेगा. दूसरी तरफ 16 जनवरी के बाद रिचार्ज करवाने वाले यूजर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा.

एक ऑफर बंद हुआ, दूसरा आ गया

यह ऑफर बंद होने से एयरटेल यूजर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है. भले ही एयरटेल यूजर्स को परप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन अब वो Adobe Express Premium का फ्री एक्सेस पा सकते हैं. एयरटेल ने पिछले हफ्ते Adobe के साथ अपनी पार्टनरशिप का ऐलान किया था. इसके तहत एयरटेल के 36 करोड़ यूजर्स को Adobe Express Premium की फ्री एक्सेस मिलेगी. लगभग 4,000 रुपये की सालाना सब्सक्रिप्शन फीस वाले इस प्लान में यूजर Adobe की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कैपेबिलिटीज और दूसरे फीचर्स का फ्री में मजा ले पाएंगे. अगर जियो की बात करें तो कंपनी अपने रिचार्ज प्लान्स के साथ गूगल जेमिनी का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है.

Published at : 02 Feb 2026 06:42 AM (IST)
Airtel Jio Recharge Plan TECH NEWS Perplexity Pro
