गौतम गंभीर का बनाया 'बुलेटप्रूफ' प्लान न्यूजीलैंड में हुआ सफल, आलोचकों को करार जवाब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. गौतम गंभीर की लीडरशिप वाले टीम मैनेजमेंट ने पहले दोनों ODI मैचों के लिए युवा पेस अटैक पर भरोसा दिखाया. मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी गेंदबाजों को बाहर रखा, जबकि टीम में नए-नए आए अंशुल कंबोज और आकिब नबी को चांस दिया गया.

दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में जब मोहम्मद सिराज का नाम नहीं दिखा, तब कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर आ गए थे. क्योंकि मैनेजमेंट ने एक बार फिर अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूपर बराड़ और अर्शदीप सिंह के युवा पेस अटैक पर भरोसा दिखाया.

अर्शदीप, आकब, अंशुल और गुरनूर की चौकड़ी ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया था. दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने कुछ इस ही कर दिखाया. भारतीय पेसरों की घातक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की आधी टीम 53 के स्कोर तक पवेलियन लौट गई थी. खासतौर पर आकिब नबी ने नई गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया.

ऑकलैंड में अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए थे, वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट लिए थे. गुरनूर बराड़ ने भी पिछले मैच में 3 बल्लेबाजों को आउट किया था. आकिब नबी उस मैच में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन वेलिंगटन में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का सबसे पहला विकेट लिया. ये तीनों गेंदबाज सिर्फ विकेट नहीं ले रहे, बल्कि रनों पर लगाम भी कस रहे हैं.

अगर यही चार गेंदबाज लगातार टीम इंडिया में बने रहते हैं, तो मोहम्मद सिराज का टीम से पत्ता कट हो सकता है. बताते चलें कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अभी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं. चोटिल होने से पहले उन्हें नियमित मौके मिल रहे थे. वापस आते ही तुरंत उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करना टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा सिर दर्द होगा, क्योंकि आकिब, अर्शदीप, गुरनूर और अंशुल ने वनडे टीम में मिले मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

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