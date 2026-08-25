Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकिस देश में कितने दिन काम करके खरीद पाएंगे iPhone 18 Pro Max? समझें हिसाब

किस देश में कितने दिन काम करके खरीद पाएंगे iPhone 18 Pro Max? समझें हिसाब

Apple के अगले Pro मॉडल को लेकर चर्चाएं तेज हैं. iPhone 18 Pro सीरीज को लेकर कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ रही है. हालांकि लॉन्च डेट और कीमत पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 25 Aug 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone खरीदने को भारतीयों को 160 दिन काम

iPhone 18 Pro  को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसके बार में लगातार नई जानकारी सामने आ रही है. Apple ने अभी तक नए iPhone के लॉन्च इवेंट की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई लीक्स और रिपोर्ट्स में 9 सितंबर 2026 को संभावित लॉन्च डेट बताया जा रहा है. अगर यह तारीख सही होती है, तो iPhone 18 Pro सीरीज में पिछले मॉडल्स की तुलना में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खासकर iPhone 18 Pro Max की कीमत को लेकर काफी चर्चा है.

वहीं iPhone की कीमत को कीमत अलग-अलग देशों में लोगों की कमाई और खरीदने की क्षमता काफी अलग होती है. इसलिए एक ही iPhone किसी देश में कुछ दिनों की कमाई में खरीदा जा सकता है, जबकि दूसरे देश में इसके लिए कई महीनों तक काम करना पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस देश में कितने दिन काम करके iPhone 18 Pro Max खरीद पाएंगे. 

iPhone 18 Pro Max की कीमत कितनी हो सकती है?

Apple ने अभी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, अलग-अलग रिपोर्ट्स और लिक्स के अनुमान कीमत बढ़ने की ओर इशारा कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1,299 डॉलर और iPhone 18 Pro Max की कीमत करीब 1,399 डॉलर हो सकती है. वहीं, 1TB वाले iPhone 18 Pro Max की कीमत मौजूदा मॉडल से करीब 300 डॉलर ज्यादा होने का अनुमान भी सामने आया है. भारत में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत करीब 1,34,900 रुपये है. ऐसे में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और Apple की भारतीय कीमत को देखते हुए iPhone 18 Pro Max की कीमत 1.60 लाख रुपये से ऊपर जा सकती है. 

किस देश में कितने दिन काम करके iPhone 18 Pro Max खरीद पाएंगे

iPhone Affordability Index 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अलग-अलग देशों में iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए काम करने वाले दिनों में काफी बड़ा अंतर है. इसे खरीदने के लिए सबसे कम कामकाजी दिन स्विट्जरलैंड और लक्जमबर्ग में सिर्फ 3 दिन हैं. इसके बाद अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे में 4 दिन, जबकि फिनलैंड, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में 5 दिन की कमाई चाहिए.

फ्रांस और स्वीडन में 6 दिन, यूके और न्यूजीलैंड में 7 दिन, साथ ही UAE, इटली और सिंगापुर में 8 दिन काम करना होगा. इसके बाद स्पेन में 9 दिन, चेकिया में 12 दिन, पोलैंड में 17 दिन, पुर्तगाल में 24 दिन, हंगरी में 27 दिन और चिली में 32 दिन लगते हैं. वहीं मलेशिया में 45 दिन, थाईलैंड में 61 दिन, ब्राजील में 77 दिन, तुर्की में 89 दिन, वियतनाम में 99 दिन और फिलीपींस में 101 दिन की कमाई चाहिए. हालांकि हर देश में काम का भार और तरीका अलग अलग हो सकता है. ये केवल सोशल मीडिया दावे हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं.

यह भी पढ़ें - छोटे से QR Code में कैसे स्टोर होती हैं इतनी जानकारियां, जानें टेक्निक

भारत में कितने दिन काम करना होगा?

iPhone Affordability Index 2026 में औसत वेतन और iPhone 18 Pro की कीमत के आधार पर अलग-अलग देशों का आंकड़ा दिया गया है.  इसके मुताबिक, भारत में एक औसत कर्मचारी को iPhone 18 Pro खरीदने के लिए करीब 160 दिन काम करना पड़ेगा. जहां कुछ अमीर देशों में कुछ ही दिनों की कमाई से यह फोन खरीदा जा सकता है, वहीं भारत में इसके लिए कई महीनों की कमाई की जरूरत पड़ती है. 

यह भी पढ़ें - भारत में Fitness Tracker का क्रेज, कौन-सा Brand आगे?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Technology IPhone Iphone 18 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
किस देश में कितने दिन काम करके खरीद पाएंगे iPhone 18 Pro Max? समझें हिसाब
किस देश में कितने दिन काम करके खरीद पाएंगे iPhone 18 Pro Max? समझें हिसाब
टेक्नोलॉजी
भारत में Fitness Tracker का क्रेज, कौन-सा Brand आगे?
भारत में Fitness Tracker का क्रेज, कौन-सा Brand आगे?
टेक्नोलॉजी
अब ये देश लगाने वाला है सोशल मीडिया पर बैन! जानें कारण
अब ये देश लगाने वाला है सोशल मीडिया पर बैन! जानें कारण
टेक्नोलॉजी
WhatsApp और Google Login को लेकर नया Cyber Threat, जानें कैसे बचें?
WhatsApp और Google Login को लेकर नया Cyber Threat, जानें कैसे बचें?
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
अखिलेश पर गरजे, राहुल से जताई उम्मीद, जयंत चौधरी के बचाव में आए आकाश आनंद, क्या है रणनीति?
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
भारत-श्रीलंका दूसरे टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर ICC का एक्शन, मिली ये सजा
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
इंडिया
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget