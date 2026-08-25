छोटे से QR Code में कैसे स्टोर होती हैं इतनी जानकारियां, जानें टेक्निक

आज के डिजिटल दौर में QR Code हमारी हर जगह यूज होता है. दुकान पर पेमेंट करना हो, रेस्टोरेंट का मेन्यू देखना हो, किसी वेबसाइट पर जाना हो या किसी प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करनी हो, हर जगह QR Code नजर आता है. स्मार्टफोन से कुछ सेकंड में इसे स्कैन करते ही स्क्रीन पर जरूरी जानकारी सामने आ जाती है, लेकिन इसे लेकर कई तरह सवाल भी अक्सर सामने आते हैं कि देखने में सिर्फ छोटे-छोटे काले और सफेद बॉक्स वाला यह कोड इतनी सारी जानकारी आखिर अपने अंदर कैसे रखता है. इसके पीछे एक खास डिजिटल तकनीक काम करती है, जो डेटा को एक खास पैटर्न में बदल देती है. तो आइए आज जानते हैं कि छोटे से QR Code में इतनी जानकारियां कैसे स्टोर होती हैं.

क्या होता है QR Code?

QR Code यानी Quick Response Code एक तरह का 2D बारकोड है. इसमें जानकारी छोटे-छोटे काले और सफेद मॉड्यूल्स के रूप में स्टोर होती है. नॉर्मल बारकोड के अलावा QR Code में डेटा केवल एक साइड में नहीं, बल्कि ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं दोनों साइड में रखा जा सकता है. इसी वजह से इसमें नॉर्मल बारकोड की तुलना में काफी ज्यादा जानकारी स्टोर की जा सकती है.

QR Code के अंदर क्या होता है?

QR Code सिर्फ काले-सफेद बॉक्स का पैटर्न नहीं है. इसके अलग-अलग हिस्से अलग काम करते हैं. तीन कोनों में बने बड़े चौकोर निशान Position Markers होते हैं, जो कैमरे को QR Code की दिशा पहचानने में मदद करते हैं. वहीं Timing Pattern स्कैनर को छोटे-छोटे बॉक्स की स्थिति और उनके बीच की दूरी समझने में मदद करता है. इसके अलावा Data Area में असली जानकारी मौजूद होती है. इसमें वेबसाइट लिंक, टेक्स्ट, पेमेंट डिटेल या दूसरी डिजिटल जानकारी हो सकती है. QR Code में Error Correction की सुविधा भी होती है. इसी वजह से कोड का कुछ हिस्सा खराब या हल्का फट जाने पर भी उसे स्कैन किया जा सकता है.

QR Code में इतनी जानकारियां कैसे स्टोर होती हैं?

QR Code में जानकारी सीधे नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में नहीं लिखी जाती है. डेटा को पहले डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है और कंप्यूटर इसे बाइनरी यानी 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करता है. इसके बाद यही डेटा छोटे-छोटे काले और सफेद मॉड्यूल्स के पैटर्न में बदल जाता है. जब फोन से QR Code स्कैन किया जाता है, तो कैमरा और स्कैनर इन पैटर्न को पढ़कर दोबारा डिजिटल जानकारी में बदल देते हैं.

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कितनी जानकारी रख सकता है QR Code?

QR Code का साइज और डेटा की मात्रा उसकी क्षमता को प्रभावित करती है. इसमें करीब 7,000 तक नंबर और लगभग 4,000 के आसपास टेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं. ज्यादा डेटा डालने पर इसका पैटर्न भी ज्यादा बड़ा और मुश्किल हो जाता है.

QR Code का इस्तेमाल कहां होता है?

QR Code का इस्तेमाल वेबसाइट, पेमेंट, प्रोडक्ट लेबल, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, हैंग टैग, इवेंट और लैंडिंग पेज जैसी जगहों पर किया जा सकता है. इसके जरिए यूजर्स को वेबसाइट, जानकारी, वीडियो या दूसरी डिजिटल सेवाओं तक पहुंचाया जा सकता है. Wi-Fi क्रेडेंशियल शेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

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