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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Israel Iran War Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले

US Israel Iran War Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले

US Israel Iran War News Live: अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है. वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Apr 2026 08:44 AM (IST)

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ईरान-अमेरिका जंग के अपडेट
Source : ABPLIVE

Background

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो पिछले 48 घंटों में उनकी तीसरी यात्रा है. अराघची मंगलवार (27 अप्रैल) को रूस की यात्रा खत्म करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे. इससे पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, दोनों नेताओं के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई. रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों की आलोचना की.

ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की 'मजबूती' ने वैश्विक प्रभाव डाला है. उन्होंने कहा कि अब पश्चिमी देश होर्मुज स्ट्रेट में ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए ईरान से बातचीत को मजबूर हैं. उधर, इजरायली वायुसेना ने लेबनान के बेक्का घाटी और दक्षिणी इलाकों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिनमें हथियार भंडारण और लॉन्च साइट्स शामिल थीं. इजरायल का कहना है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह से जुड़े थे और सुरक्षा खतरे को देखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी.

अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी फिर बढ़ने लगी है. यूएस सेना ने ईरानी तेल ले जा रहे दो टैंकरों को जब्त कर लिया. अमेरिका के इस एक्शन पर तेहरान ने निशाना साधा और इस कार्रवाई को 'बीच समुद्र में हथियारों के दम पर की गई लूट' और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा, अमेरिका 'समुद्री डकैती' को कानूनी रूप देने की कोशिश कर रहा है, बीच समुद्र में जहाजों को जब्त करना खुलेआम लूटपाट है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दुनिया अब 'समुद्री लुटेरों की वापसी' देख रही है. उनका आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी कानूनी वारंट और सरकारी झंडे का इस्तेमाल करके इस 'अवैध लूट' को सही ठहराने का नाटक कर रहे हैं.

08:43 AM (IST)  •  28 Apr 2026

US Iran War Live: UN में हाई लेवल बैठक 

संयुक्त राष्ट्र में एक हाई लेवल बैठक के दौरान दर्जनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता (नेविगेशन की स्वतंत्रता) सुनिश्चित करने की मांग की है.  कहा कि यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का अहम रास्ता है, इसलिए किसी भी प्रकार की बाधा, टैरिफ या सैन्य दबाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

08:16 AM (IST)  •  28 Apr 2026

US Iran War Live: ईरान ने फिर फंसाया शर्तों का पेंच

परमाणु प्रोग्राम खत्म करने पर ईरान राजी नहीं है. ट्रंप ईरान के प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें उसके परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं किया गया है.
वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं किसी भी वार्ता में मुख्य मुद्दा बनी हुई हैं. उन्होंने तेहरान के उस नए कथित प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें नाकाबंदी खत्म करने और होर्मुज  को फिर से खोलने के बदले परमाणु वार्ता को स्थगित करने की बात कही गई थी.

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