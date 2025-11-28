iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड, अब कीमत बढ़ा सकती है ऐप्पल, जानिए कितना महंगा हो जाएगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





अगर आप आईफोन 17 खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी डिमांड के चलते ऐप्पल इसकी कीमत बढ़ा सकती है. कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च हुए आईफोन 17 के दामों में इजाफा किया जा सकता है. कुछ दिन पहले ही ऐप्पल ने इस पर मिलने वाले कैशबैक को कम किया था. यह फोन कई शानदार अपग्रेड्स के साथ लॉन्च हुआ था, जिसके चलते इसकी खूब डिमांड है और स्टॉक कम पड़ रहा है.

कितनी हो सकती है आईफोन 17 की कीमत?

भारत में इस आईफोन के 256GB वाले बेस मॉडल की कीमत 82,900 रुपये है, जो 512GB वाले मॉडल के लिए 1,02,900 रुपये तक जाती है. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इसकी कीमत में 7,000 रुपये का बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके बाद इनके दाम क्रमश: 89,900 और 1,09,900 रुपये हो जाएंगे. हालांकि, अभी तक ऐप्पल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है. बढ़ी हुई कीमतों का असर एकदम ग्राहकों पर न डालने के लिए ऐप्पल इस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकती है. इसके अलावा बैंक ऑफर्स और कैशबैक डील से भी ग्राहकों की जेब पर बोझ कुछ हल्का हो सकता है.

ये हो सकते हैं कीमत बढ़ने के कारण

अभी तक आधिकारिक तौर पर कीमत बढ़ने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारी डिमांड के साथ-साथ मेमोरी कंपोनेंट के महंगे होने के कारण ऐप्पल यह कदम उठा रही है. गौरतलब है कि ग्लोबल मार्केट में मेमोरी कंपोनेंट की शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते इनके दाम 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. इसके चलते दूसरी कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं और उनके नए स्मार्टफोन महंगे दामों पर लॉन्च हो रहे हैं. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो प्रीमियम स्मार्टफोन और महंगे हो जाएंगे.

