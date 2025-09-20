iPhone 17 Pro मॉडल्स पर लगे मिले स्क्रैच, नया खरीदते ही यूजर परेशान, कर रहे शिकायतें

iPhone 17 लाइनअप की बिक्री 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है. प्री-बुक करने वाले ग्राहकों के हाथों में इस सीरीज के मॉडल पहुंच गए हैं और अब ग्राहक इन्हें यूज करना शुरू कर चुके हैं. इसी बीच चीन में कुछ यूजर्स के लिए नया आईफोन खरीदने का अनुभव खास नहीं रहा. उन्होंने शिकायत की है कि नए आईफोन के पीछे स्क्रैचेज लगे हुए मिले हैं. चीनी सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें शेयर की जा रही हैं.

इस कलर ऑप्शन की सबसे ज्यादा शिकायतें

आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो मैक्स के डीप ब्लू वेरिएंट पर ग्राहकों ने सबसे ज्यादा स्क्रैचेज देखे. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि हांगकांग कऔर शंघाई के ऐप्पल स्टोर में डिस्प्ले पर लगे मॉडल्स में कुछ ही घंटों बाद स्क्रैचेज और निशान नजर आए. ऐप्पल ने इन मॉडल को नए डिजाइन के साथ उतारा है और इन्हें एल्युमिनियम फिनिशिंग दी गई है. डीप ब्लू वेरिएंट के अलावा ब्लैक आईफोन एयर पर भी स्क्रैचेज देखे गए हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहा मुद्दा

अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि नए मॉडल्स पर स्क्रैचेज आने वाला मामला कितना बड़ा है और क्या चीन से बाहर बिकने वाले मॉडल पर भी ऐसी समस्या होती है या नहीं. ऐप्पल की तरफ से भी अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. शुक्रवार को चीन में नई लाइनअप की बिक्री शुरू हुई थी और शुक्रवार दोपहर तक आईफोन पर स्क्रैचेज से जुड़े हैशटैग चीनी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में थे.

पहले भी ऐसी शिकायतें झेल चुकी हैं ऐप्पल

ऐप्पल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, जब उसके प्रोडक्ट्स को लेकर पहले दिन से शिकायतें आने लगे. आईफोन 7s के समय भी ऐसा हुआ था, जब ग्राहकों ने इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश पर निशान पड़ने की बात कही थी. आईफोन 6 के समय तो मामला और भी गंभीर हो गया था. कई लोगों ने इस फोन के मुड़ जाने की शिकायतें की थी.

ये भी पढ़ें-

क्या स्मार्टफोन की जरूरत खत्म हो जाएगी? मोबाइल की तरह काम करेंगे मेटा के ये स्मार्ट चश्मे, इशारे भी समझें