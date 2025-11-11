Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हाल ही में फिलीपींस और वियतनाम में कल्मेगी तूफान ने कहर बरपाया था. इसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था. इस तूफान के बाद एक आईफोन यूजर ने हैरान कर देने वाला वाकया शेयर किया है. रेडिट पर यूजर ने लिखा कि उसका आईफोन तीन दिनों तक कीचड़ और बाढ़ के पानी में दबा रहा. इसके बाद जब उसने इसे ऑन किया तो बिना किसी दिक्कत के ऑन हो गया.

हाथ से छूटकर पानी में गिर गया था फोन

यूजर ने लिखा कि तूफान के कारण काफी विनाश हुआ है. उसका घर टूट गया और सामान बह गया है. तूफान आने के करीब 15 मिनट बाद उसे पता चला कि क्या हो रहा है. इस दौरान उसका आईफोन हाथ से फिसलकर पानी में गिर गया था. तूफान गुजर जाने के बाद जब उसने अपनी चीजों को खोजना शुरू किया तो उसे कीचड़ से भरा आईफोन मिला. उसने तुरंत फोन को साफ कर चार्जिंग पर लगा दिया. चार्ज होते ही आईफोन ऑन हो गया. यूजर ने बताया कि ऑन करने के लिए इसे चार्ज करना पड़ा. कीचड़ में दबे रहने पर भी इसमें न तो कोई स्क्रैच आया है और न ही कोई और दिक्कत.

कितना ड्यूरेबल है आईफोन 17 प्रो?

ऐप्पल के आईफोन 17 प्रो को IP68 रेटिंग मिली हुई है, जिसका मतलब है कि यह पानी, डस्ट और हल्की बूंदों को सहन कर सकता है. ऐप्पल का कहना है कि 30 मिनट तक पानी के 6 मीटर अंदर तक रह सकता है. हालांकि, यह वाटर रजिस्टेंस परमानेंट नहीं है और लगातार यूज के बाद कुछ समय बाद कम भी हो सकता है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐप्पल लिक्विड डैमेज को वारंटी में कवर नहीं करती है. यानी पानी या दूसरे लिक्विड से आई खराबी वारंटी में कवर नहीं होगी.

