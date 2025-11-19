हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंतजार हुआ खत्म! iPhone 17 Pro पर एक नहीं, दो जगह आ गए शानदार ऑफर, चेक करें डील्स

कुछ समय पहले लॉन्च हुए ऐप्पल के फ्लैगशिप और पावरफुल प्रीमियम मॉडल आईफोन 17 प्रो पर शानदार ऑफर चल रहे हैं. अमेजन और विजय सेल्स के इन ऑफर का फायदा उठाकर आप काफी बचत कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

कुछ समय पहले ही लॉन्च हुए ऐप्पल के फ्लैगशिप मॉडल पर डिस्काउंट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो जगहों पर चल रहे डिस्काउंट ऑफर के बारे में बताने जा रहे हैं. इन ऑफर का फायदा उठाकर आप अपने पसंदीदा और इस साल के सबसे पावरफुल प्रीमियम आईफोन को सस्ती कीमत पर अपना बना सकते हैं. आइए इस फोन के फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं. 

iPhone 17 Pro के फीचर्स

ऐप्पल ने इस साल अपने प्रो मॉडल को दमदार फीचर के साथ अपग्रेड किया है. इसमें 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें ऐप्पल की दमदार A19 Pro चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग से लेकर ऐप्पल इंटेलीजेंस के फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेती है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP प्राइमरी लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 18MP का सेंटर स्टेज लेंस मिलता है.

अमेजन पर मिल रही यह डील

अमेजन पर आईफोन 17 प्रो का 256GB वेरिएंट 1,34,900 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन आपको इसके लिए इतनी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी. अमेजन से खरीदने पर ग्राहकों को चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 4000 रुपये तक की छूट मिल रही है. इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन चुनकर आप लगभग 6,000 रुपये के इंटरेस्ट से बचा सकते हैं. 

विजय सेल्स पर यह ऑफर

अमेजन की तरह विजय सेल्स पर भी आईफोन 17 प्रो को खरीदने पर छूट पाई जा सकती है. ICICI और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर ग्राहकों को 4,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. वहीं IDFC First Bank के ग्राहक EMI ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो विजय सेल्स चुनिंदा इलाकों में 90 मिनट के भीतर इस आईफोन को डिलीवर कर रही है. 

Cloudflare Down होने से दुनियाभर में ठप पड़ गईं कई वेबसाइट्स, क्या है ऐसा होने की वजह?

Published at : 19 Nov 2025 09:28 AM (IST)
