iPhone 17 Pro और Pro Max में आई अजीब समस्या, चार्जिंग के दौरान आ रही आवाज, यूजर्स परेशान

iPhone 17 Pro और Pro Max यूजर्स इन दिनों एक अजीब समस्या से परेशान हैं. दरअसल, चार्जिंग के दौरान दोनों ही फोन के स्पीकर्स से नॉइस आता रहता है. इसे लेकर ऐप्पल की सपोर्ट कम्युनिटी समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कसन चल रही है, जहां प्रभावित यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे है. उनका कहना है कि फोन को चार्जिंग पर लगाते ही इससे पुराने रेडियो जैसा स्टेटिक नॉइस आने लगता है. ऐप्पल को भी इस समस्या से अवगत करवा दिया गया है और कंपनी के रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है.

यूजर्स हुए परेशान

यूजर्स ने बताया कि चार्जिंग के अलावा इन आईफोन पर ऑडियो चलाने और वॉल्यूम कम करने के दौरान भी अजीब शोर सुनाई दे रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि जब फोन के स्पीकर पर कुछ भी नहीं चलाया जा रहा, तब भी यह नॉइस आता रहता है. वहीं कई यूजर्स की शिकायत है कि जब फोन चार्जिंग पर नहीं होता, तब भी इसके स्पीकर से थोड़ा नॉइस आता रहता है. केबल से चार्जिंग के अलावा अगर मैग्सेफ चार्जर से फोन चार्ज किया जाए, तब भी यह नॉइस बंद नहीं हो रहा है.

ऐप्पल इस बारे में क्या कर रही है?

ऐप्पल कम्युनिटी फोरम पर अक्टूबर की एक पोस्ट में बताया गया है कि ऐप्पल की इसकी जानकारी दे दी गई है. तब कंपनी के एक सीनियर सपोर्ट इंजीनियर ने यूजर्स को फुल हार्डवेयर डायग्नोस्टिक रन करने की सलाह दी थी, लेकिन यूजर्स का कहना है कि इससे भी परेशानी दूर नहीं हुई है. तब उन्हें अगली अपडेट आने का इंतजार करने या फोन को रिप्लेस कराने की सलाह दी गई थी. अक्टूबर के बाद ऐप्पल iOS 26.2 रिलीज कर चुकी है, लेकिन उसमें इस इश्यू को एड्रेस नहीं किया गया था. अब इस महीने के अंत में कंपनी iOS 26.3 लॉन्च करने वाली है, जिसमें यूजर्स को इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है.

