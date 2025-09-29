हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 पर धांसू ऑफर, लॉन्च होते ही मिल रही बंपर छूट, यहां चेक करें डील

iPhone 17 पर धांसू ऑफर, लॉन्च होते ही मिल रही बंपर छूट, यहां चेक करें डील

iPhone 17 खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए शानदार डील आ गई है. इस फोन को लगभग 21 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

iPhone 17 को लॉन्च हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही इस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप सेल में एक साल पहले लॉन्च हुए आईफोन 16 को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो iPhone 17 पर मिल रही डील सुनकर अपना मन बदल लेंगे. डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के बाद आप 9 सितंबर को लॉन्च हुए आईफोन 17 को 20,000 रुपये से भी ज्यादा की छूट के साथ खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इस पर क्या डील मिल रही है.

आईफोन 17 के फीचर्स

यह फोन 6.3 इंच के ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ आया है. ProMotion पैनल से iPhone 17 में भी प्रो मॉडल की तरह 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आ गया है. यह स्क्रीन पर चल रहे कंटेट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को 1Hz से 120Hz तक ऑटोमैटिकल एडजस्ट कर लेता है. एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग वाला यह मॉडल 7.3mm मोटा है. इसे ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई है, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप कैमरा है. आईफोन 17 के फ्रंट में सेंटर स्टेज कैमरा है. 

फोन पर मिल रही धांसू डील

क्रोमा पर फिलहाल यह फोन बंपर छूट के साथ उपलब्ध है. 82,900 रुपये की कीमत वाले इस फोन पर 6,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है. इसके साथ पुराने फोन पर 15,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है. इस तरह फोन पर कुल डिस्काउंट 21,000 रुपये का हो रहा है. सारा डिस्काउंट मिलाने के बाद इस फोन की कीमत 61,900 रुपये रह जाती है. अगर आप डायरेक्ट ऐप्पल से यह फोन खरीदते हैं तो कंपनी पूरी iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट के साथ नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दे रही है.

Published at : 29 Sep 2025 10:29 AM (IST)
