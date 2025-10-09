Flipkart Big Bang Diwali Sale 2025: अगर आप दिवाली से पहले सस्ता आईफोन 16 खरीदना चाहते हैं तो आपके पास संभवत: आखिरी मौका आ रहा है. एक के बाद एक सेल चला रही फ्लिपकार्ट ने एक और सेल का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि 11 अक्टूबर से उसकी बिग बैंग सेल लाइव हो रही है, जिसमें आईफोन 16 और Pixel 9 Pro Fold जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलने जा रही है. ऐसे में अगर आप अभी तक किसी भी सेल से सस्ता फोन नहीं खरीद पाएं हैं तो आपके लिए इस बार सुनहरा मौका है.

अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा आईफोन 16

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट बिग बैंग सेल में आईफोन 16 महज 56,000 रुपये में उपलब्ध होगा. बता दें कि ऐप्पल ने इस फोन को पिछले साल लॉन्च किया था और उस समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी. अब सालभर बाद यह फोन लगभग 24,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होगा. हालांकि, इसकी कीमत और बैंक ऑफर्स का सेल लाइव होने के बाद ही पता चल पाएगा.

आईफोन 16 के फीचर्स

इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस फोन में A18 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. आईफोन 16 के रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो ऐप्पल का कहना है कि फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

सेल में ये फोन भी मिलेंगे सस्ते

आईफोन 16 के अलावा इस सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स भी 1,03,900 रुपये में उपलब्ध होगा. इसे 1,44,990 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसी तरह Google Pixel 9a को ग्राहक बैंक ऑफर्स के साथ 40,000 रुपये से कम में खरीद सकेंगे. पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की बात करें तो यह 99,999 रुपये में उपलब्ध होगा. यह फोन 1,72,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था.

