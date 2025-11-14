हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इसी साल लॉन्च हुआ यह आईफोन हो गया 18,000 रुपये से ज्यादा सस्ता, तुरंत उठाएं मौके का फायदा

इसी साल लॉन्च हुए आईफोन 16e पर शानदार छूट मिल रही है. रिलायंस डिजिटल पर यह आईफोन 18,000 रुपये से ज्यादा के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 02:32 PM (IST)
अगर आप कम कीमत पर नया आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका आया है. इसी साल लॉन्च हुए iPhone 16e पर शानदार छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है. लगभग 60,000 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुए इस आईफोन पर 18,000 से रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है. ऐसे में अगर आप अपना फोन अपग्रेड करना चाहते हैं या अपने किसी दोस्त को आईफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. आइए इस फोन के फीचर और इस पर मिल रही डील के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

iPhone 16e के फीचर

आईफोन 16 सीरीज के किफायती एडिशन iPhone 16e को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. इस आईफोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके रियर में 2x ऑप्टिकल जूम के साथ 48MP कैमरा और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 12MP कैमरा मिलता है. एल्युमिनियम बॉडी वाले इस आईफोन में  A18 चिपसेट मिलता है और यह कई ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था. यह फोन USB-C पोर्ट के साथ लॉन्च हुआ था.

फोन पर मिल रही यह शानदार डील

भारत में इस आईफोन को 59,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब यह रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर 10,910 रुपये की छूट के बाद 48,990 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा अगर आप HSBC क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो 7,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस तरह देखा जाए तो फोन पर 18,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने पुराने आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एक्सचेंज कर नए आईफोन पर और भी छूट पा सकते हैं. 

ChatGPT में चैट भी कर पाएंगे यूजर्स, आने वाला है ग्रुप चैट का ऑप्शन, यहां चल रही टेस्टिंग

Published at : 14 Nov 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
Apple Reliance Digital TECH NEWS IPhone 16E
