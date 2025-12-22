WhatsApp यूजर्स पर आ गया नया खतरा, बिना OTP हैक हो रहे हैं अकाउंट, सरकार ने दी वार्निंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





WhatsApp यूजर्स को एक नए खतरे से सावधान रहने की जरूरत है. सरकारी एजेंसी CERT-In ने GhostPairing को लेकर हाई-रिस्क वॉर्निंग जारी की है. इस अटैक में स्कैमर्स बिना किसी OTP या पासवर्ड के यूजर्स के व्हाट्सऐप अकाउंट तक अपनी पहुंच बना रहे हैं. यह अटैक इतना खतरनाक है कि स्कैमर्स रियल टाइम में यूजर की सारी चैट पढ़ सकते हैं. CERT-In का कहना है कि इस तरह के अटैक से स्कैमर्स को अकाउंट की लगभग पूरी एक्सेस मिल जाती है.

क्या है GhostPairing?

इस अटैक का सबसे ज्यादा खतरा WhatsApp Web यूज करने वालों पर होता है. ऐसे यूजर्स के पास स्कैमर्स मैसेज भेजते हैं, जिसमें एक लिंक दिया होता है. इसमें कोई फेसबुक फोटो या मैसेज लिखा होता है कि मुझे फेसबुक पर आपकी फोटो मिली है और इसके नीचे लिंक होता है. जैसे ही कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, स्कैमर्स चुपके से अपना डिवाइस विक्टिम के व्हाट्सऐप अकाउंट से पेयर कर लेते है. इससे उन्हें यूजर के अकाउंट की लगभग पूरी एक्सेस मिल जाती है और यूजर को इसकी भनक भी नहीं लगती. लिंक होने के बाद स्कैमर्स का डिवाइस भी ट्रस्टेड डिवाइस बन जाता है, जो और भी खतरनाक है और वह लगातार चैट और दूसरी सेटिंग्स को एक्सेस करता रहेगा.

CERT-In ने बताए बचाव के रास्ते

CERT-In ने GhostPairing को हाई-रिस्क वाला बताते हुए कहा है कि इसमें न तो यूजर को कोई अलर्ट मिलता है और न ही हैक होने के कोई संकेत नजर आते हैं. एजेंसी ने कहा कि व्हाट्सऐप यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है. अगर किसी जानकार व्यक्ति से भी ऐसा मैसेज आता है, जिसमें दिया गया लिंक संदिग्ध लगता है तो उस पर क्लिक न करें. साथ ही यूजर को उन वेबसाइट्स पर अपने नंबर देने से बचना चाहिए, जो खुद को व्हाट्सऐप या फेसबुक से कनेक्टेड बताती हैं.

