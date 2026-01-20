Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Privacy Tempered: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी निजी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इसी वजह से बहुत से लोग स्क्रीन पर प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं ताकि पास बैठे लोग फोन में झांक न सकें. देखने में यह एक सुरक्षित और स्मार्ट विकल्प लगता है लेकिन इसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर यूज़र्स को पता ही नहीं होता.

स्क्रीन की चमक और क्लैरिटी हो जाती है कम

प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह स्क्रीन की असली क्वालिटी को काफी हद तक खराब कर देता है. इसकी खास फिल्टर लेयर साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन को डार्क बना देती है लेकिन साथ ही सामने से देखने पर भी ब्राइटनेस कम महसूस होती है. नतीजा यह होता है कि धूप या तेज रोशनी में फोन इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है और आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है.

ज्यादा बैटरी खपत की वजह

कई यूजर यह नहीं जानते कि प्राइवेसी ग्लास लगाने के बाद फोन की ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है. स्क्रीन को साफ देखने के लिए जब आप बार-बार ब्राइटनेस फुल रखते हैं तो बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है. लंबे समय में यह आदत आपके फोन की बैटरी लाइफ को भी प्रभावित कर सकती है.

टच रिस्पॉन्स पर पड़ता है असर

कुछ सस्ते या लोकल प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास फोन की टच सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं. कई बार टाइप करते समय अक्षर मिस हो जाते हैं या स्क्रीन सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती. गेमिंग या फास्ट स्क्रॉलिंग के दौरान यह परेशानी और ज्यादा महसूस होती है.

आंखों पर बढ़ता है दबाव

स्क्रीन पहले से ही डार्क दिखने लगती है और ऊपर से ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है. इस वजह से आंखों पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है. लंबे समय तक फोन देखने पर सिर दर्द, आंखों में जलन और थकान जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं खासकर उन लोगों के लिए जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

हर किसी के लिए जरूरी नहीं प्राइवेसी ग्लास

अगर आप ज्यादातर समय घर या ऑफिस जैसे सुरक्षित माहौल में फोन इस्तेमाल करते हैं तो प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास की जरूरत कम ही पड़ती है. आम टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन को गिरने और खरोंच से बचाने के लिए काफी होता है. इसके अलावा, फोन की सेटिंग्स में मौजूद ऐप लॉक और प्राइवेसी फीचर्स भी आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

क्या आपको इसे हटाना चाहिए?

अगर आप बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ और आरामदायक यूज़र एक्सपीरियंस चाहते हैं तो प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास हटाने पर जरूर विचार करें. जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से सही एक्सेसरी चुनना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है.

