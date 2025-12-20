Instagram का बड़ा धमाका! अब Reels और Posts में सिर्फ 5 Hashtag, नियम तोड़ने पर होगा ये नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram New Update: Instagram ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. अब Reels और सामान्य पोस्ट में ज्यादा हैशटैग लगाने का फायदा नहीं मिलेगा. Meta के स्वामित्व वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी Reel या पोस्ट में अधिकतम 5 हैशटैग ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

क्यों लगाया गया हैशटैग की लिमिट?

Instagram का कहना है कि बहुत सारे और बेकार हैशटैग लगाने से कंटेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय कमजोर हो जाती है. कंपनी के मुताबिक, कम लेकिन सही और कंटेंट से जुड़े हैशटैग इस्तेमाल करने से न सिर्फ Reach सुधरती है बल्कि यूजर्स को भी बेहतर अनुभव मिलता है. इसी वजह से हैशटैग के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.

पहले कितने हैशटैग की थी अनुमति?

Instagram पर हैशटैग फीचर साल 2011 में शुरू किया गया था जिसका मकसद पोस्ट को टॉपिक-आधारित सर्च, ट्रेंडिंग लिस्ट और एल्गोरिदम रिकमेंडेशन में जगह दिलाना था. अब तक यूजर्स एक पोस्ट में 30 तक हैशटैग जोड़ सकते थे लेकिन अब यह सुविधा सीमित कर दी गई है.

Creators के लिए Instagram की नई सलाह

Instagram के Creators अकाउंट के जरिए बताया गया है कि अब से Reels और पोस्ट में केवल 5 हैशटैग ही मान्य होंगे. कंपनी का कहना है कि क्रिएटर्स को सोच-समझकर वही हैशटैग चुनने चाहिए जो उनके कंटेंट से सीधे जुड़े हों. उदाहरण के तौर पर, ब्यूटी से जुड़े क्रिएटर्स को ब्यूटी कैटेगरी के ही हैशटैग इस्तेमाल करने चाहिए ताकि सही ऑडियंस तक कंटेंट पहुंचे.

जनरल हैशटैग से क्यों बचने की जरूरत?

Instagram ने साफ किया है कि #reels, #explore जैसे आम और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैशटैग कंटेंट को Explore पेज तक पहुंचाने में मदद नहीं करते. बल्कि कई मामलों में ये पोस्ट की परफॉर्मेंस को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

पहले भी हो चुका है टेस्ट

इससे पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि Instagram कुछ यूजर्स के लिए सिर्फ 3 हैशटैग की लिमिट टेस्ट कर रहा है. हैशटैग जोड़ते समय नोटिफिकेशन भी दिखाया गया था कि केवल तीन ही हैशटैग लगाए जा सकते हैं.

अब Instagram पर ग्रोथ पाने के लिए ज्यादा हैशटैग लगाने की बजाय सही ऑडियंस को ध्यान में रखकर कम और सटीक हैशटैग चुनना ही सबसे बेहतर रणनीति मानी जाएगी.

