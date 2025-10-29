Instagram का नया फीचर! अब देखिए वो पुराने Reels जिन्हें आपने लाइक या सेव करना भूल गए थे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram New Feature: अगर आप भी कभी कोई Reel देखकर भूल गए हों कि उसे कहां देखा था या लाइक करना रह गया हो तो अब चिंता की बात नहीं. Instagram लेकर आया है एक नया फीचर जिसका नाम है Watch History, जिससे आप आसानी से अपने पुराने देखे गए Reels दोबारा देख सकते हैं. यह फीचर फिलहाल नए ऐप अपडेट के साथ धीरे-धीरे सभी यूज़र्स तक पहुंच रहा है. इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी (Adam Mosseri) ने इसकी जानकारी खुद साझा की है.

यह अपडेट उन यूज़र्स के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक किसी Reel को याद रखने के लिए उसे लाइक, सेव या खुद को शेयर करते थे. अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इंस्टाग्राम आपके सारे देखे गए Reels का हिसाब खुद रखेगा.

क्या है Instagram का Watch History फीचर?

Watch History फीचर का मकसद यूज़र्स को उनकी देखी गई वीडियो हिस्ट्री पर कंट्रोल देना है. अब अगर आप किसी Reel को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ गए थे और बाद में उसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप इस फीचर की मदद से उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं.

इस फीचर में कई एडवांस ऑप्शन भी दिए गए हैं. एडम मोसेरी के अनुसार, यूज़र अपनी हिस्ट्री को तारीख के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं चाहे वे सबसे पुराने या सबसे नए Reels देखना चाहें. इसके अलावा आप किसी खास डेट रेंज या क्रिएटर अकाउंट के आधार पर भी Reels को फिल्टर कर सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स की Reels ढूंढना आसान होगा बल्कि आपकी वॉच हिस्ट्री में भी ज्यादा पर्सनलाइजेशन और नियंत्रण मिलेगा.

कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल?

Watch History तक पहुंचना बेहद आसान है. आपको बस अपने प्रोफाइल पर जाना है, ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन लाइन मेन्यू (☰) पर टैप करना है फिर Settings → Your Activity Watch History में जाना होगा. यहां आपको वे सभी Reels मिलेंगी जो आपने पहले देखी हैं.

हालांकि जो यूज़र्स रोज़ सैकड़ों Reels देखते हैं, उनके लिए पुरानी वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन इंस्टाग्राम ने सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऑप्शंस देकर इसे काफी आसान बना दिया है.

भारत में भी शुरू हुआ रोलआउट

यह नया फीचर अब इंस्टाग्राम के ताज़ा ऐप अपडेट के साथ धीरे-धीरे सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध हो रहा है. इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा यह इंस्टाग्राम ऐप का ही हिस्सा है. भारत सहित कई देशों में यूज़र्स को यह फीचर पहले से दिखना शुरू हो गया है.

