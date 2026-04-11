हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपोस्ट के बाद भी बदल सकते हैं कमेंट! Instagram का नया फीचर यूजर्स को देगा पूरा कंट्रोल, जानिए तरीका

पोस्ट के बाद भी बदल सकते हैं कमेंट! Instagram का नया फीचर यूजर्स को देगा पूरा कंट्रोल, जानिए तरीका

Instagram New Feature: इस नए अपडेट की खास बात यह है कि 15 मिनट के अंदर आप अपने कमेंट को कई बार एडिट कर सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • साथ ही, युवाओं के लिए नए सेफ्टी फीचर्स भी लॉन्च।

Instagram New Feature: फेमश सोशल मीडिया ऐप Instagram ने यूजर्स के लिए एक नया और बेहद काम का फीचर पेश किया है. अब आप कोई भी कमेंट पोस्ट करने के बाद उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं. कंपनी ने बताया है कि यूजर्स को कमेंट एडिट करने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा. इस बदलाव का मकसद यूजर एक्सपीरियंस को और आसान और बेहतर बनाना है.

बार-बार एडिट करने की भी मिलेगी छूट

इस नए अपडेट की खास बात यह है कि 15 मिनट के अंदर आप अपने कमेंट को कई बार एडिट कर सकते हैं. पहले अगर कोई गलती हो जाती थी तो पूरा कमेंट डिलीट करके फिर से लिखना पड़ता था जो काफी झंझट भरा था. लेकिन अब इस परेशानी से छुटकारा मिल गया है और यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल मिल गया है.

ऐसे करें Instagram पर कमेंट एडिट

अगर आप अपना कमेंट एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस कमेंट को थोड़ी देर तक दबाकर रखना होगा. इसके बाद जो ऑप्शन सामने आएंगे उनमें Edit पर टैप करें. एडिट करने के बाद कमेंट के नीचे ग्रे रंग में Edited लिखा दिखाई देगा जिससे पता चलेगा कि कमेंट में बदलाव किया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि आप केवल टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते हैं. अगर कमेंट में फोटो भी शामिल है तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

WhatsApp में पहले से मौजूद है यह सुविधा

WhatsApp पर यह फीचर पहले से ही दिया जा चुका है जहां यूजर्स अपने भेजे गए मैसेज को 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हैं. एडिट किए गए मैसेज के साथ edited का टैग भी दिखता है ताकि सामने वाले को बदलाव की जानकारी मिल सके.

युवाओं के लिए नए सेफ्टी फीचर्स भी लॉन्च

इसी के साथ Meta अपने प्लेटफॉर्म को और सुरक्षित बनाने पर भी काम कर रही है. हाल ही में भारत में Teen Accounts नाम का फीचर लॉन्च किया गया है जो खासतौर पर कम उम्र के यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. इसमें कंटेंट को उम्र के हिसाब से फिल्टर किया जाएगा और संवेदनशील चीजों को सीमित किया जाएगा.

साथ ही, पैरेंट्स के लिए भी नए कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं जिससे वे बच्चों के ऑनलाइन एक्सपीरियंस पर नजर रख सकें. इन सभी बदलावों का मकसद प्लेटफॉर्म को ज्यादा सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली बनाना है.

यह भी पढ़ें:

Tech Tips: फोन चार्जर पर लिखा R कोड क्या बताता है? 99% लोग करते हैं नजरअंदाज, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

Published at : 11 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Instagram Instagram New Feature TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
पोस्ट के बाद भी बदल सकते हैं कमेंट! Instagram का नया फीचर यूजर्स को देगा पूरा कंट्रोल, जानिए तरीका
पोस्ट के बाद भी बदल सकते हैं कमेंट! Instagram का नया फीचर यूजर्स को देगा पूरा कंट्रोल, जानिए तरीका
टेक्नोलॉजी
डॉक्टरों की नजर में न आने वाले खतरे भी पहचान लेगी एआई, इस बीमारी के मरीजों को मिलेगा लाभ
डॉक्टरों की नजर में न आने वाले खतरे भी पहचान लेगी एआई, इस बीमारी के मरीजों को मिलेगा लाभ
टेक्नोलॉजी
Ghost Murmur: US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला
टेक्नोलॉजी
क्या प्राइवेट नहीं हैं WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज? Elon Musk बोले- इस पर भरोसा नहीं कर सकते
क्या प्राइवेट नहीं हैं WhatsApp पर भेजे जाने वाले मैसेज? Elon Musk बोले- इस पर भरोसा नहीं कर सकते
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: 'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार ने जारी किया नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ
दिल्ली सरकार ने जारी किया नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
लाइफस्टाइल
Explained: कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद युवक की मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं और खाएं खाना
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
ट्रैवल
Animal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
जनरल नॉलेज
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
किस टेम्परेचर पर गैस में तब्दील होने लगता है तेल, जानिए खुदाई में एकसाथ क्यों मिलती हैं दोनों चीजें?
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget