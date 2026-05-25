Share Market Updates: 'खुलेगा होर्मुज' इस उम्मीद के साथ आज गुलजार शेयर बाजार, 76000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी भी आगे
Stock Market Updates: शेयर बाजार आज गुलजार है. अमेरिका-ईरान शांति समझौते का ही असर है कि कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट आई है. इससे बाजार में भी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.
Share Market Today on May 25: आज भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता के आगे बढ़ने और कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में 5% तक की भारी गिरावट के साथ बाजार में गजब का उत्साह है.
एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 856.43 अंकों की तेजी के साथ 76271.78 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह से एनएसई का निफ्टी भी 253.85 अंक उछलकर 23973.15 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. आज बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी की जा रही है. इसके चलते बैंक निफ्टी भी 54400 के पार निकल चुका है.
शेयर बाजार में तेजी की वजहें:
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज बाजार में आई तेजी की एक बड़ी वजह है. रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले हैं. इससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जल्द खुलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. नतीजतन, ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल एक तरह से खत्म होता नजर आ रहा है.
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
शांति वार्ता में तेजी आने की खबरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 5% तक टूट गई हैं और यह इस महीने पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसला है.
मजबूत ग्लोबल संकेत
शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार का मुख्य इंडेक्स डाऊ जोन्स मजबूती के साथ अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था. आज सुबह जापान के निक्केई इंडेक्स ने भी 3% से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़त हासिल की. इस तेजी ने भारतीय निवेशकों के भी हौसले बुलंद किए.
एशियाई बाजार
आज एशियाई बाजारों में गजब की तेजी देखने को मिल रही है. इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के दोबारा खुलने को लेकर सामने आ रही खबरें हैं. इससे आज क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा. आज एशियाई बाजारों में तेजी की अगुवाई जापान के शेयर बाजार कर रहे हैं. जापान के निक्केई इंडेक्स ने आज इतिहास रच दिया. 3.10% से अधिक की तेजी के साथ पहली बार 65000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर 65294 पर ट्रेड कर रहा है. इस दौरान टॉपिक्स ने भी 0.65% की बढ़त हासिल की. हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बंद हैं.
अमेरिकी बाजार
मेमोरियल डे के मौके पर सोमवार को अमेरिकी बाजार ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे. शुक्रवार के रेगुलर सेशन में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 294.04 अंक या 0.58% की बढ़त के साथ 50,579.70 पर बंद हुआ. S&P 500 ने 0.37% की बढ़त हासिल की और यह 7473.47 पर सेटल हुआ. नैस्डैक कंपोजिट 0.19% ऊपर चढ़ा और 26,343.97 पर बंद हुआ.
क्रूड ऑयल
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा लगभग 5% गिरकर 91.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. ब्रेंट क्रूड वायदा आज सुबह 5% की गिरावट के साथ 98.30 डॉलर पर कारोबार कर रहा है. COMEX पर, कच्चे तेल की कीमतें 4.93% गिरकर 91.84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं.
होर्मुज को खोलने का समझौता
अमेरिका और ईरान इस अहम जलमार्ग को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं. फिलहाल, अभी भी इसके ब्योरे पर बातचीत चल रही है और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ एक समझौता 'काफी हद तक तय हो चुका है' और इसका ब्योरा जल्द ही घोषित किया जाएगा.
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Source: IOCL