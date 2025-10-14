हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन और पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन! सबके छक्के छुड़ा देगी भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

चीन और पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन! सबके छक्के छुड़ा देगी भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी

India’s Hypersonic Missile: भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) साल 2025 के अंत तक अपनी पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 14 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

India’s Hypersonic Missile: भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) साल 2025 के अंत तक अपनी पहली ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण करने जा रही है. यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करेगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार तकनीक है जैसे अमेरिका, रूस और चीन. ध्वनि एक अगली पीढ़ी की Hypersonic Glide Vehicle (HGV) मिसाइल है जो अत्यधिक स्पीड, सटीकता और चुपके से उड़ान क्षमता के साथ दुश्मन के हर रक्षा कवच को भेदने की क्षमता रखती है.

स्पीड और रेंज

ध्वनि मिसाइल की गति मैक 6 (लगभग 7,400 किमी/घंटा) से अधिक बताई जा रही है जो ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की तुलना में लगभग दोगुनी है. इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 से 10,000 किलोमीटर तक मानी जा रही है यानी यह भारत की अब तक की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-V से भी दो गुना तक ज्यादा मारक हो सकती है.

इतनी स्पीड पर उड़ने के कारण यह मिसाइल वायुमंडल में पुनः प्रवेश के बाद भी तेज़ ग्लाइड और अनपेक्षित दिशा-परिवर्तन कर सकती है जिससे इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है. यह आधुनिक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम होगी.

लॉन्च मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी और उड़ान प्रोफाइल

ध्वनि का लॉन्च सिस्टम पारंपरिक क्रूज़ मिसाइलों से अलग है. इसमें दो-स्तरीय प्रणोदन प्रणाली (Two-stage propulsion system) का इस्तेमाल किया गया है. पहले चरण में रॉकेट बूस्टर मिसाइल को ऊंचाई तक ले जाता है जिसके बाद ग्लाइड वाहन वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान जारी रखता है.

इस प्रक्रिया में मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए कई एयरोबैटिक मूवमेंट्स करती है जिससे दुश्मन के रडार और ट्रैकिंग सिस्टम इसे पहचान नहीं पाते. ‘ध्वनि’ में स्क्रैमजेट इंजन तकनीक और उन्नत एयरोडायनामिक डिजाइन है जो इसे न सिर्फ तेज बल्कि ऊर्जा-कुशल भी बनाती है.

हवा में गायब होने वाली मिसाइल

आकार और डिजाइन: लगभग 9 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी, यह मिसाइल ब्लेंडेड विंग-बॉडी डिजाइन पर आधारित है जिससे हवा में कम घर्षण और अधिक स्थिरता मिलती है.

थर्मल सुरक्षा: इसके निर्माण में अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर सिरेमिक कंपोज़िट्स का प्रयोग हुआ है जो पुनः प्रवेश के दौरान 2000–3000°C तापमान सहन करने में सक्षम हैं.

स्टेल्थ क्षमता: स्मूथ किनारों और एंगल्ड शेप के कारण यह रडार पर लगभग अदृश्य (Radar Invisible) रहती है.

नेविगेशन सिस्टम: इसमें इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और टेरेन मैचिंग गाइडेंस तकनीक शामिल है जिससे यह प्लाज़्मा ब्लैकआउट के दौरान भी सटीक निशाना लगा सकती है.

वारहेड क्षमता: यह मिसाइल 300 से 500 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी.

भारत की रणनीतिक ताकत में नई छलांग

ध्वनि मिसाइल का विकास DRDO के Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle (HSTDV) प्रोजेक्ट से मिली सफलता पर आधारित है. यह मिशन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और देश को क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा.

ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक दक्षता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. इसकी लॉन्चिंग के बाद भारत न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा.

यह भी पढ़ें:

दुनिया के इन पांच देशों में सबसे महंगा है इंटरनेट! जानिए भारत और पाकिस्तान का क्या है हाल

Published at : 14 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI India's New Hypersonic Missile Dhvani Hypersonic Missile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget