ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीImmersion Rod Power Consumption: 1 घंटा चलने पर कितनी बिजली खाती है आपकी इमर्शन रॉड, जानें गणित

Immersion Rod Power Consumption: 1 घंटा चलने पर कितनी बिजली खाती है आपकी इमर्शन रॉड, जानें गणित

Immersion Rod Power Consumption: पानी गर्म करने वाली इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करने से पहले जान लें बिजली का गणित, 1000 से 1500 वॉट की रॉड एक घंटा चलने पर कितनी यूनिट बिजली खाती है

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Nov 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Immersion Rod Power Consumption: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अब सुबह-शाम ठंड ने दस्तक दे दी है. सर्दियों की शुरुआत होते ही घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर और इमर्शन रॉड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. गीजर के मुकाबले इमर्शन रॉड काफी सस्ती आती है, इसलिए मध्यमवर्गीय परिवारों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल्टी में डालकर पानी गर्म करने वाली यह छोटी सी रॉड आपके घर का बिजली बिल कितना बढ़ा देती है. अगर आप इसे रोज 1 घंटा चलाते हैं, तो महीने का खर्च कितना आएगा. 

इमर्शन रॉड की क्षमता को समझना है जरूरी

बाजार में मिलने वाली इमर्शन रॉड आमतौर पर तीन अलग-अलग कैपेसिटी में आती हैं- 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट. आपकी रॉड कितनी बिजली खाएगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने वाट की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Why Phone Off In Flight: फ्लाइट में क्यों ऑफ करवा दिए जाते हैं फोन, अगर ऑन किया तो क्या होगा?
फ्लाइट में क्यों ऑफ करवा दिए जाते हैं फोन, अगर ऑन किया तो क्या होगा?
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
Smart Watch Sensor: बिना खून निकाले हार्ट रेट कैसे नाप लेती है स्मार्टवॉच, समझिए टेक्नोलॉजी
बिना खून निकाले हार्ट रेट कैसे नाप लेती है स्मार्टवॉच, समझिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Claude AI Safety: सावधान! अब Anthropic का क्लॉड AI खुद पकड़ेगा यूजर्स की गलत हरकतें
सावधान! अब Anthropic का क्लॉड AI खुद पकड़ेगा यूजर्स की गलत हरकतें

जब कोई 1000 वाट का उपकरण लगातार 1 घंटे तक चलता है, तो वह 1 यूनिट बिजली की खपत करता है. इस 1 यूनिट को तकनीकी भाषा में 1kWh कहा जाता है. इसी फॉर्मूले के आधार पर इमर्शन रॉड की बिजली खपत का हिसाब लगाया जाता है.

1 घंटा चलने पर कितनी यूनिट गिरती है?

अगर आपके घर में 1000 वाट की इमर्शन रॉड है और आप उसे रोजाना लगातार 1 घंटा चलाते हैं, तो वह पूरे 1 यूनिट बिजली खर्च करेगी. वहीं, अगर आप 1500 वाट की भारी रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो 1 घंटे में वह करीब 1.5 यूनिट बिजली खींच लेती है. अगर रॉड 2000 वाट की है, तो मात्र 1 घंटे में ही 2 यूनिट बिजली साफ हो जाएगी.

महीने का खर्च 

अब बात करते हैं जेब पर पड़ने वाले असर की. भारत के अलग-अलग राज्यों में घरेलू बिली की दरें अलग-अलग हैं. औसतन मान लेते हैं कि आपके इलाके में बिजली की दर 7 रुपये प्रति यूनिट है. अगर आप 1000 वाट की रॉड रोज 1 घंटा चलाते हैं , तो एक दिन का खर्च 7 रुपये दुआ. इस हिसाब से महीने के 30 दिन का खर्च 210 रुपये आएगा.

अगर आपके घर में 1500 वाट की रॉड है, तो रोज 1.5 यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन का खर्च 10.5 रुपये होगा, जिससे एक महीने का खर्च 315 हो जाएगा. वहीं, 2000 वाट की रॉड होने पर 2 यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन का खर्च 14 रुपये और महीने का कुल खर्च 420 रुपये बैठेगा.

यह भी पढ़ें: Cyber Fraud: हैकर्स ने बनाया अपना प्ले स्टोर, किराए पर मिलते हैं ठगी के सॉफ्टवेयर

बिजली का बिल बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिजली के बिल को बढ़ने से रोक सकते हैं. सबसे पहले, हमेशा पानी गर्म करने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील या लोहे की बाल्टी में हीट लॉस ज्यादा होता है और पानी गर्म होने में वक्त लेता है. दूसरी बात, बाल्टी को हमेशा ढक कर रखें ताकि भाप बाहर न निकले और पानी जल्दी गर्म हो जाए. इसके अलावा, रॉड पर समय के साथ सफेद रंग की स्केल जम जाती है, उसे नियमित रूप से साफ करते रहें. अगर रॉड पर गंदगी जमा रहेगी, तो वह पानी गर्म करने में दोगुना समय लेगी और आपका बिजली बिल बेवजह बढ़ जाएगा.

यह भी पढ़ें: Battery Tips: पुराने फोन में क्यों फूल जाती है बैटरी, यह कितनी खतरनाक?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
ABPLIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Why Phone Off In Flight: फ्लाइट में क्यों ऑफ करवा दिए जाते हैं फोन, अगर ऑन किया तो क्या होगा?
फ्लाइट में क्यों ऑफ करवा दिए जाते हैं फोन, अगर ऑन किया तो क्या होगा?
टेक्नोलॉजी
Induction Using Tips: इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
इंडक्शन चूल्हा चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
Smart Watch Sensor: बिना खून निकाले हार्ट रेट कैसे नाप लेती है स्मार्टवॉच, समझिए टेक्नोलॉजी
बिना खून निकाले हार्ट रेट कैसे नाप लेती है स्मार्टवॉच, समझिए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
Claude AI Safety: सावधान! अब Anthropic का क्लॉड AI खुद पकड़ेगा यूजर्स की गलत हरकतें
सावधान! अब Anthropic का क्लॉड AI खुद पकड़ेगा यूजर्स की गलत हरकतें
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
'CEC को जाना होगा', रामलीला मैदान में राहुल से लेकर ममता तक, विपक्ष ने भरी हुंकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
रामलीला मैदान रैली में बरसे अभिषेक मनु सिंघवी, 'चुनाव आयोग किसी की बपौती नहीं'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 
वैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 
ओटीटी
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
नवंबर में घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जियो हॉटस्टार पर आएंगी ये फिल्में और सीरीज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
राहुल गांधी बोले, 'हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे'
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget