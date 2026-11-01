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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 

वैभव सूर्यवंशी बाहर, टीम इंडिया की डूबी लुटिया;  NZ के खिलाफ हार के 3 बड़े कारण 

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें टी20 में 7 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की. भारत ने पहले बैटिंग कर 191/8 रन बोर्ड पर लगाए. चेज करते हुए न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में जीत दर्ज कर ली.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Nov 2026 07:03 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में भी हार झेलनी पड़ी. रविवार (01 नवंबर) को हेमिल्टन में खेले गए मुकाबले में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया. वेलिंगटन के तीसरे टी20 में वैभव खेले थे, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 45 रन बनाए थे. इसके बाद लगा कि बाकी के दोनों मैचों में उनकी जगह पक्की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अच्छी पारी खेलने के बाद भी वैभव को बाहर कर दिया गया. 

वैभव बाहर रहे और पांचवें टी20 में भारत के ओपनर फ्लॉप रहे. इसी तरह आइए जानते हैं कि 5वें टी20 में टीम इंडिया की हार के 3 बड़े कारण क्या रहे. 

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1. वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखना

तेज-तर्रार रन बनाने की काबीलियत रखने वाले वैभव सूर्यवंशी मुकाबले में टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दे सकते थे, जिससे टोटल 200+ बन सकता था. मुकाबले में भारतीय ओपनर संजू सैमसन (04) और अभिषेक शर्मा (01) फ्लॉप रहे. इस तरह लगातार दूसरे मैच में भी वैभव को नजरअंदाज करना टीम इंडिया को भारी पड़ा. 

2. फ्लॉप ओपनर 

मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने के बाद 20 ओवर में 8 विकेट 191 रन बनाए. यहां दोनों ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे थे. अगर दोनों बल्लेबाज रन बनाकर योगदान देते, तो जाहिर तौर पर स्कोर 220 की करीब या उससे ज्यादा भी पहुंच सकता था. इस स्थिति में टीम इंडिया के जीत आसान हो जाती. 

3. खराब गेंदबाजी 

खराब गेंदबाजी सिर्फ 5वें ही टी20 में नहीं, बल्कि पूरी सीरीज में देखने को मिली. बात करें पांचवें मैच की, यहां भारतीय गेंदबाजों के सामने 191 रन थे डिफेंड करने के लिए. यह एक टी20 मैच के लिए कम स्कोर नहीं था. इस टोटल के साथ टीमें आसानी से जीत हासिल कर लेती है, लेकिन भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं कर सके. अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट लिया. कुल 6 गेंदबाजों ने गेंदबाज की, सिर्फ नितीश रेड्डी (9.50) को छोड़कर सबकी इकॉनमी 10 से ज्यादा की रही. 

 

यह भी पढ़ें: ग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ 341 रन बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; बने नंबर-1

Published at : 01 Nov 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Nz 5th T20i INDIA VS NEW ZEALAND Vaibhav Sooryavanshi
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